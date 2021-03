Německou burzu ovládla divoká jízda BMW a Volkswagenu | E15.cz

Maďarské nemocnice na hranici kapacit

S velmi těžkými následky pandemie se nyní potýká Maďarsko, informuje server Euronews. Země za posledních 24 hodin eviduje 195 úmrtí na COVID-19, tedy nejvíce od začátku koronakrize. K rekordu se také blíží počet osob, které jsou kvůli nemoci v tomto státě hospitalizovány. Ve středu jich bylo 10 300, zhruba o 1400 více než má nyní podobně lidnaté Česko, kde jsou nemocnice rovněž přeplněné. Maďarsko přitom již stihlo naočkovat asi 14 procent své populace. Tamní vláda schválila celkem pět vakcín, kromě těch západních používá i očkovací látky z Ruska a Číny.

Nizozemsko nadále povede Rutte

Překvapení se nekoná. V nizozemských volbách s přehledem zvítězila Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) dosavadního premiéra Marka Rutteho, jenž se tak stane nejdéle sloužícím předsedou vlády v nizozemských dějinách. Zemi vede nepřetržitě od roku 2010. VVD by měla obsadit 36 křesel ve 150členném parlamentu, o tři více než měla po posledních volbách z roku 2017. Nyní Rutteho čeká vyjednávání o nové koalici. Druhá by ve volbách měla skončit proevropská strana Demokraté 66 s 27 křesly. Až na třetí pozici skončilo krajně pravicové uskupení PVV populisty Geerta Wilderse, pro kterého je výsledek letošních voleb zklamáním.

Akcie v USA a Německu zpevnily, ostatní klesly

Americké akcie ve středu posilovaly a všechny tři hlavní indexy skončily na nových maximech. Dow se zvýšil o 0,58 procenta, S&P 500 přidal 0,29 procenta a Nasdaq zpevnil o 0,4 procenta. Investory povzbudilo vyjádření americké centrální banky, že bude nadále podporovat ekonomiku nízkými úrokovými sazbami. Evropské burzy se na směru neshodly. Německý DAX vyrostl o 0,27 procenta. Vzhůru jej táhly především akcie automobilek Volkswagen a BMW. Cenné papíry prvně jmenované firmy včera posílily o více než jedenáct procent, a automobilka se tím stala nejhodnotnějším podnikem německého indexu. Celoevropský STOXX Europe 600, britský FTSE 100 a francouzský CAC 40 ale uzavřely v minusu.

Také BMW vsadí na elektřinu

Německý výrobce luxusních vozů BMW se rovněž připojí k elektrománii v automobilovém průmyslu. Podle firmy budou elektromobily v roce 2030 tvořit polovinu všech jejích prodaných vozů. Už za čtyři roky chce mít na silnicích dva miliony aut na elektrický pohon. Společnost rovněž očekává, že letos její zisky stoupnou o šest až osm procent. Na investory udělala zpráva dojem. Akcie BMW ve středu vyskočily o 6,16 procenta na 85,46 eura. Uzavřely tak na nejvyšší hodnotě za poslední tři roky.

Just announced! Magic is finally returning to the Disneyland Resort theme parks! Disneyland Park & Disney California Adventure Park are planning to officially reopen to California Residents on April 30, with limited capacity. Details on @DisneyParks Blog: https://t.co/B1Rk2iAtmv pic.twitter.com/BkD9Cq2MKh