Netanjahu přitvrzuje. Izrael rozšíří nárazníkovou zónu v Libanonu a posune frontu
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšíření bezpečnostní zóny na jihu Libanonu s cílem definitivně vytlačit jednotky Hizballáhu a zastavit raketové útoky na sever Izraele.
- Izraelská armáda v rámci invaze zahájené v polovině března pronikla již osm kilometrů hluboko do libanonského vnitrozemí.
- Konflikt, který eskaloval po útocích na Írán z 28. února, si v Libanonu vyžádal již přes 1200 obětí a vyhnal z domovů více než milion lidí.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu, informují dnes tiskové agentury. Izrael zahájil invazi do sousední země v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky libanonského hnutí Hizballáh, které na Izrael začalo útočit na znamení solidarity s Íránem. Na něj Izrael a Spojené státy zaútočily 28. února. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes 1200 obětí, oznámilo dnes libanonské ministerstvo zdravotnictví.
„Jsme odhodláni zásadně změnit situaci na severu,“ řekl Netanjahu ve videoprohlášení, z kterého cituje agentura Reuters. Hizballáh začal útočit z libanonského území na sever Izraele.
Ačkoliv proíránské šíitské hnutí utrpělo těžké ztráty, podle Netanjahua stále disponuje zbytkovými kapacitami k odpalování raket na Izrael. Netanjahu řekl, že s armádními veliteli projednal způsoby, jak tuto hrozbu odstranit, uvedla agentura DPA.
Podle informací z Libanonu postupuje izraelská armáda s pozemními jednotkami hlouběji do jižního Libanonu. Jednotky pronikly na jihu osm kilometrů od hranice do vnitrozemí, uvedl před několika dny libanonský ministr obrany.
Nárazníková zóna
Netanjahu již dříve oznámil zřízení “větší nárazníkové zóny„ s cílem vytlačit Hizballáh dál na sever. Mnoho Libanonců se obává rozsáhlé pozemní invaze izraelských sil s následnou okupací jižní části země. Izrael okupoval jižní Libanon 18 let až do roku 2000.
V Libanonu si boje izraelské armády s Hizballáhem od začátku americko-izraelských úderů na Írán vyžádaly podle dnešní zprávy libanonského ministerstva zdravotnictví nejméně 1238 obětí, včetně 124 dětí. Přes milion obyvatel pak vyhnaly z domovů.
Válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelským útokem na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na arabské státy v regionu. Izrael pak v polovině března zahájil invazi do Libanonu s odůvodněním zneškodnit hrozbu ze strany Hizballáhu. Příslušníci tohoto šíitského hnutí začali na sever Izraele útočit 2. března.