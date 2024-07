Fotografovi Jerome Brouilletovi se podařila velice originální momentka. Třetí den olympijských her ve Francii vyfotil surfaře Gabriela Medinu, který vypadá jako by levitoval nad mořem. Snímek prý pořídil díky vlně, která surfaře vyhodila do vzduchu. V tom okamžiku Medina zvedl svou pravou ruku na oslavu svého skóre, které bylo 9,9/10. V tu chvíli fotograf zmáčkl spoušť a vypadá to, jako by surfař stál ve vzduchu. • Zdroj: Profimedia.cz