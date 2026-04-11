OBRAZEM: Posádka Artemis II se po desetidenní misi vrátila bezpečně na Zemi
- Posádka mise Artemis II se po obletu Měsíce bezpečně vrátila na Zemi.
- Modul Orion úspěšně zvládl náročný průlet atmosférou a přistál v Tichém oceánu.
- Astronauti během letu zlomili rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od naší planety.
Posádka mise Artemis II se po téměř desetidenním letu úspěšně vrátila na Zemi, když její kosmická loď Orion přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat završil první pilotovaný let k Měsíci po více než půl století. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Letu se zúčastnili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová spolu s kanadským astronautem Jeremy Hansen. Kapsle před přistáním úspěšně prošla návratem atmosférou, včetně krátkého výpadku komunikace, a bezpečně dosedla na hladinu oceánu.
Záchranné týmy NASA a amerického námořnictva okamžitě zahájily zajištění plovoucí kapsle, aby dostaly čtveřici astronautů ven z lodi. Po zhruba hodině a půl záchranné týmy dostaly celou posádku z modulu. Jeden po druhém pak byli astronauti přepraveni vrtulníky na americkou válečnou loď USS John P. Murtha, kde je čekají lékařské prohlídky. Každému by měl být vyšetřen puls, krevní tlak, mozkové a nervové reakce a rovnovážný systém, uvedl server BBC. Podle NASA by posádka měla strávit noc na palubě lodi a dnes bude převezena do Houstonu, kde se setká se svými rodinami.
Čtyřčlenná posádka vstoupila do atmosféry Země rychlostí přibližně 33násobku rychlosti zvuku. Kosmická loď Orion, pojmenovaná Integrity, při návratu automaticky řízeném palubním systémem čelila extrémním podmínkám při průletu atmosférou. Kapsle se při návratu ocitla v obklopení žhavého plazmatu, které způsobilo několikaminutový výpadek rádiového spojení. Kritickým prvkem byl tepelný štít, který musel odolat teplotám až kolem 2760 stupňů Celsia. Samotný návrat trval přibližně 13 minut a patří k testům programu Artemis II, jehož cílem je v budoucnu umožnit přistání astronautů na Měsíci, plánovaná od roku 2028.
Po opětovném navázání spojení se otevřely padáky, které zpomalily sestup kapsle na přibližně 25 km/h před jejím měkkým přistáním do oceánu. Celková délka mise činila devět dní, jednu hodinu, 32 minut a 15 sekund.
Mise Artemis II během svého letu urazila celkem téměř 1,12 milionu kilometrů, když dvakrát obletěla Zemi a následně provedla průlet kolem Měsíce. Posádka pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Zlomila také dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země, když překonala hranici 400.171 kilometrů od naší planety a dostala se podle NASA až do vzdálenosti 406.711 kilometrů od země.
Přistání na vodní hladinu přenášela NASA živě prostřednictvím webcastu. Podle údajů streamovací služby sledovaly přistání na YouTube kanáluNASA více než tři miliony diváků.
Návrat na Zemi byl pro loď Orion důležitou zkouškou jejího tepelného štítu, který při zkušebním letu v roce 2022 při návratu do atmosféry čelil neočekávanému žáru a namáhání. Kvůli tomu inženýři NASA upravili sestupovou trajektorii mise Artemis II, aby omezili hromadění tepla a snížili riziko pro kapsli i její posádku.