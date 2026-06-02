Banka Creditas míří dál do Evropy. Po Maltě a Belgii chystají Hubáčkovi nákup v Chorvatsku
- Banka Creditas chce po nákupu banky na Maltě a v Belgii dál expandovat.
- Skupina vedená bratry Tomášem a Davidem Hubáčkovými vyhlíží vstup do Chorvatska.
- Vedle bankovnictví sází i na česká aktiva a nájemní bydlení, říká v prvním byznysovém rozhovoru pro e15 magazín Tomáš Hubáček.
V českém byznysu se o generační obměně mluví dlouho, v praxi ale dokončených případů zatím mnoho není. O to víc poutá pozornost skupina Creditas. Pavel Hubáček se k předání svého impéria odhodlal už v 55 letech, což bylo i v domácím miliardářském prostředí neobvyklé. Loni na jaře převedl podíly tak, že po 20 procentech získali jeho synové David a Tomáš, zbytek drží Hubáčkova žena zastupující dvě nezletilé dcery. Z vedení skupiny se sám stáhl, i když se z ní neztratil úplně. Zůstal zkušenějším hlasem v pozadí, na který se dá kdykoliv obrátit.
Rozdělení rolí mezi bratry je poměrně jasné. David vede realitní a developerskou část skupiny, má na starosti i energetická aktiva, Tomáš pak finanční větev včetně bankovního byznysu.
Creditas dnes stojí na třech hlavních pilířích – finančních službách, energetice a realitách – a podle loňských údajů skupina spravuje aktiva přes 325 miliard korun, zaměstnává zhruba 2500 lidí a za loňský rok vykázala čistý zisk přes 5,5 miliardy korun. I proto je její nástupnický model sledovaný s větším zájmem než u menších rodinných firem. Jde o to, jak se mění řízení skupiny, která už dávno přesáhla regionální rozměr.
Je to vidět hlavně v bankovní části skupiny. Creditas loni získala evropskou bankovní skupinu MeDirect působící na Maltě a v Belgii a také dokončila integraci tuzemské Max banky. Tím ale expanze nekončí. Skupina rodiny Hubáčkových se uchází o podíl v retailové bance v Chorvatsku. „Proces je zatím na schválení u regulátora. Nepůjde o stoprocentní vstup, ale o joint venture,“ říká v rozhovoru pro e15 magazín Tomáš Hubáček. Vstup do chorvatské banky by mohl být schválen během následujících měsíců.
Dříve jste se zabýval realitami, konkrétně nájemním bydlením. Baví vás víc financování, nebo development?
Development má své kouzlo v tom, že člověk vytváří něco skutečně hmatatelného. Projekt nejdřív vzniká na papíře, několik let na něm pracujete a výsledkem je budova, která může přetrvat generace. To je zkušenost, kterou bankovnictví v této podobě nenabízí.
Na druhé straně má ale banka výrazně širší možnost ovlivňovat ekonomiku kolem sebe tím, že pomáhá klientům růst, rozvíjet firmy a realizovat jejich projekty. Banka roste společně se svými klienty. Vždycky mě bavilo přemýšlet o věcech v souvislostech, hledat jejich širší smysl, například posuzovat ekonomickou životaschopnost projektu. Bankovnictví mi v tom dává daleko víc možností než development.
Zvenčí to může působit ideálně. Banka Creditas může financovat i vaše developerské projekty. Tak to ale úplně nefunguje, že?
To je potřeba upřesnit. Banka Creditas se pohybuje v regulatorních limitech a v jejich rámci může financovat jen málo svých projektů. Většinu staveb financují jiné banky. Ale funguje nám opačná spolupráce, kdy i díky mým zkušenostem z developmentu banka tvoří strategické portfolio nájemního bydlení. U každého projektu se pak rozhoduje, co koupit do portfolia nájemního bydlení Banky Creditas a co prodat na trhu. Není to tedy určitě postavené tak, že by si skupina sama sobě bez dalšího financovala development.
Proč je pro vás důležité mít v portfoliu nájemní bydlení? Ne každý developer se pro něj odhodlá ve velkém, a to kvůli vysokým nákladům a dlouhé návratnosti.
Je to specifický segment a pro nás dává smysl tím, že je nízkorizikový, předvídatelný a má dlouhodobý horizont, což odpovídá našemu konzervativnímu přístupu. Budujeme trvalou hodnotu v rámci rodiny. Skupina je postavená na třech pilířích – finančních službách, energetice a developmentu. Nájemní bydlení je další vrstva diverzifikace. To je pro nás důležité. Do roku 2030 budeme provozovat tisíc nájemních bytů zejména v Praze a Brně.
Přemýšleli jste také nad hybridními formami bydlení? Například že člověk nejdřív platí nájem a teprve pak si byt koupí?
Slyšel jsem o tom, když jsem byl v Londýně. Tam je to poměrně běžné, protože ceny nemovitostí jsou tak astronomické, že si lidé často kupují jen část nemovitosti. Nejsem si ale jistý, jestli je na to český trh připravený. Tuto cestu jsme zatím nijak nerozvíjeli. Chceme držet celé budovy a pronajímáme jednotky.
Tomáš Hubáček
Vystudoval VŠE v Praze, obor bankovnictví a pojišťovnictví. Ještě při škole pracoval jako analytik ve společnosti Unicapital svého otce Pavla Hubáčka, prošel několika odvětvími byznysu skupiny Creditas. Po studiích pracoval v Bance Creditas na finančním controllingu, poté působil jako výkonný ředitel společnosti Creditas Real Estate a zaměřoval se na vybudování portfolia nájemních bytů. V současnosti pod něj spadá bankovní a finanční větev skupiny. Ve volném čase relaxuje při golfu
Vedle úvěrů se Banka Creditas snaží odlišit i tím, že klade důraz na investice svých klientů v Česku a do českých aktiv. Proč?
Firemním klientům, které úvěrujeme, nabízíme osobní přístup a bankovnictví šité na míru jejich potřebám. Nejsou pro nás jen řádkem v tabulce, chceme pro ně být partnerem, na nějž se můžou spolehnout. Investorům pak představujeme investice do projektů, které dobře známe a kterým sami věříme. Dává nám smysl, pokud má investor možnost investici fyzicky vidět, ať už jde o nemovitosti, nebo třeba o elektrárnu. Vždycky jsme klientům říkali, že se můžou jet podívat na jednu nádrž benzinu, do čeho investují, teď už je těch nádrží víc, protože se rozšiřujeme, ale pořád se držíme stejného principu.
Tento přístup odpovídá i profilu naší klientely, která je převážně konzervativnější. Česká aktiva vnímají někteří naši klienti jako transparentnější a srozumitelnější než některé zahraniční fondy či akcie, kdy vlastně často ani pořádně nevědí, do čeho investují. Výnos samozřejmě nemůžeme garantovat, ale dlouhodobě se snažíme nabízet především investice, jimž rozumíme a za nimiž si stojíme. Loni s námi klienti investovali přibližně deset miliard korun a letos míříme ještě výš. Věříme české ekonomice a věříme, že právě tady je možné dlouhodobě dosahovat zajímavých výnosů.
Jak probíhá začleňování nových bank do vaší skupiny?
Ten proces běží od září, kdy jsme realizovali historickou transakci – nákup banky MeDirect na Maltě a v Belgii. Je to kontinuální proces a stále pokračuje. Probíhá komunikace se CEO v Belgii i na Maltě a ta spolupráce je korektní a profesionální. Velmi důležité je pro nás IT. MeDirect je technologicky vyspělá banka a vidíme tam řadu synergií pro obě strany.
V Creditas spouštíme nové bankovnictví, nový core systém, přecházíme do cloudu a modernizujeme internetové i mobilní bankovnictví. V červnu nás čeká další migrace klientů. I když většina změn není navenek vidět, jde o zásadní krok směrem k moderní škálovatelné platformě Creditas One. Díky cloudovému řešení a novému core systému můžeme stejný model použít i v dalších bankách. Ať už v MeDirect, nebo v bance, do které chceme letos vstoupit v Chorvatsku.
O jakou banku se jedná a jak je proces daleko?
Proces je zatím na schválení u regulátora. Nepůjde o stoprocentní vstup, ale o joint venture. Detaily zatím nebudeme specifikovat.
Co pro vás znamenala akvizice MeDirect strategicky?
Byla důležitá hlavně v tom, že jsme tím vstoupili na evropský a eurový trh. Zároveň jsme prošli schválením všech národních regulátorů včetně Evropské centrální banky. A to znamená, že když teď chceme kupovat další banku, už jsme v eurozóně prověření. To je velká výhoda. Důvěra regulátorů se nedá koupit, tu si musíte zasloužit.
Vedle technologických synergií je pro nás důležité i to, že se potkáváte s novými lidmi ze zahraničí, kteří mají zkušenosti z různých bank a trhů, přinášejí odlišný pohled na některé věci, znají jiný klientský trh, poskytují jiné produkty. Pro mě i pro kolegy je to inspirativní a obohacující. Je to nový vítr do plachet. Díky akvizici MeDirect jsme si v loňském roce připsali v Bance Creditas také rekordní zisk 4,6 miliardy korun. Bilanční suma vzrostla na 300 miliard korun a na třech trzích obsluhujeme přes 400 tisíc klientů.
Jak se liší Malta, Belgie a plánovaná chorvatská banka?
Maltská banka je podobně jako Creditas zaměřená na korporátní financování. Tam vidíme velký potenciál pro další rozvoj. Belgická banka se více zaměřuje na retailový byznys, má hypotéky, je konzervativnější. Zajímavé je, že má i platform business, tedy nakupuje svá aktiva přes platformy, což jí umožňuje relativně rychle růst v objemu, ať už jde o hypotéky, nebo o další části byznysu. Chorvatská banka by měla být retailová.
A co vaše vlastní investiční platforma? To je něco, co si z MeDirect chcete přinést také do Česka?
V Belgii máme rozvinutou investiční platformu, jejímž prostřednictvím spravujeme našim klientům už téměř dvě miliardy eur. Nabízíme akciové tituly, ETF portfolia i další investiční nástroje včetně globálních řešení spravovaných velkými mezinárodními asset manažery, jako je například BlackRock. Právě v této oblasti se inspirujeme a část těchto zkušeností bychom chtěli postupně přenést i k nám.
Belgická platforma je technologicky i funkčně velmi vyspělá a ukazuje, jak lze klientům nabídnout jednoduchý přístup k širokému spektru investic na jednom místě. V Česku je pro nás nyní klíčový přechod do konceptu Creditas One. Už dnes máme vlastní investiční platformu, přes kterou mohou klienti online investovat do našich dluhopisů, fondů a dalších produktů. Naším cílem je tuto investiční část propojit s dalšími bankovními službami tak, aby měli klienti vše přehledně a pohodlně k dispozici v jedné aplikaci.