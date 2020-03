Koronavirus v Itálii: Po Bergamu se strach přelil do Milána | E15.cz

Čelíme nejvážnější krizi od konce druhé světové války. Těmito slovy uvedl italský premiér Giuseppe Conte další tvrdá opatření, která mají v jeho zemi zastavit lavinu nákazy koronavirem. V celé Itálii se nejméně do 3.dubna zastaví veškerá výroba, jež není nezbytná pro zásobování obyvatelstva. Vláda ještě o víkendu upřesňovala seznam odvětví, která dostanou výjimku.

„Nemáme na výběr. Jedině tak v tuto chvíli dokážeme ochránit sami sebe,“ konstatoval Conte. Právě nyní měl přitom v Itálii nastat tolik očekávaný bod zlomu. Země se upínala k datu 22.března, kdy uplynuly přesně dva týdny od uvalení nejhůř postiženého regionu Lombardie do karantény. Celá země zamířila do izolace o tři dny později.

Zatím je vývoj na severu Itálie dále den ode dne dramatičtější. „V noci slyšíme jen houkání záchranek a zvuky projíždějících náklaďáků s nebožtíky,“ citoval list Corriere della Sera obyvatele stotisícového Bergama, které patří k vůbec nejpostiženějším. Z Bergama, jak napovídá i název frekventovaného letiště Milano – Bergamo, je to jen pár desítek kilometrů do metropole Lombardie. A tam nyní křivka nakažených strmě stoupá jako předtím v Bergamu a okolních městech. Strach z vývoje v Milánu, který má přibližně 1,4 miliony obyvatel, je obrovský.

Lékaři z 26 tisícového města Bresso v těsném sousedství Milána hlásí nejen plnou kapacitu tamní nemocnice, což není v Lombardii teď nic neobvyklého, ale zároveň upozorňují na nárůst množství pacientů z řad padesátníků. Bresso patřilo k prvním ohniskům nákazy v Lombardii. „Do poloviny března jsme měli nakažené pacienty s průměrným věkem kolem 75 let, nyní přibývají padesátníci. Staré lidi už se podařilo velkou měrou izolovat, teď tady máme ty, kteří chodí do práce. Jediná věc, která to může zastavit, je zavřít prakticky všechno,“ věří Simone Cairo, starosta Bressa.

Vysoký počet úmrtí vyvolává v Lombardii otázky, zda virus nemutuje. Ve srovnání s Čínou, kde se smrtnost pohybovala kolem tří procent, v Itálii se šplhá už k hrozivým 12 procentům. Podle primáře infekční kliniky Sacco di Milano je důvodem spíš nízký počet testovaných. „V Lombardii se testují pouze vážně nemocní. Kdo má teplotu a kašel, zůstává doma. Takže podle toho, co ukazují statistiky v Číně, je možné, že v Lombardii máme už 125 tisíc nakažených lidí, z toho 23 v Milánu a jeho nejbližším okolí,“ míní primář Massimo Galli.

Milán už se připravuje na nápor nakažených, kteří budou potřebovat nemocniční péči. Tento týden by měla otevřít nová „polní“ nemocnice se 400 lůžky pro intenzivní péči, která narychlo vzniká ve dvou pavilonech milánského výstaviště. Panují však obavy, zda se podaří sehnat dostatek lékařů, ošetřovatelů a zdravotních sester, ale také pracovníků civilní ochrany, bez nichž nemocnice nemůže začít fungovat. Bývalý premiér a ekonomický magnát Silvio Berlusconi věnoval minulý týden na vybudování improvizované nemocnice 100 milionů eur, v přepočtu přes 2,5 miliardy korun.