Podpora pro záchranu Rádia Svobodná Evropa v Bruselu roste, říká ministr Dvořák

Českou iniciativu bude ministr prezentovat na dnešním setkání ministrů pro evropské záležitosti. Praha předpokládá, že se poté připojí ještě další státy. „Iniciativa upozorňuje na složitou situaci poté, co Spojené státy přestaly financovat Rádio Svobodná Evropa/Rádo Svoboda. Domníváme se, že jde o nesmírně důležitý a fungující zdroj nezávislých informací do zemí, která v tuto chvíli demokracii a svobodná média nemají,“ uvedl Dvořák. „Myslíme si, že by byla velká škoda, kdybychom nechali tuto instituci zahynout,“ dodal.

Kromě jednání s jednotlivými státy Češi komunikují také se zástupci Evropské komise. „Komisař Serafin naznačil velkou vstřícnost, pro mě velmi příjemnou. Zdroje, které by mohly být použity, ale zatím neuvedl, to bude předmětem jednání,“ řekl ministr Dvořák českým novinářům. „Myslím, že to nebude jenom v jeho gesci. Já trošku sázím také na Jozefa Síkelu, protože i z jeho gesce by se tato věc mohla částečně financovat,“ dodal s odkazem na českého eurokomisaře pro mezinárodní partnerství.

Nejlepším řešením by nicméně podle ministra bylo, aby nakonec Spojené státy usoudily, že financování nezruší. „Budeme se tedy současně pokoušet přesvědčit USA a Trumpovu administrativu, aby tento krok ještě zvážila. Možná, že výsledkem bude nějaký kompromis, že bychom část financování mohli převzít na evropské úrovni,“ dodal Dvořák.

Ve hře je i odkoupení rádia

Celou situaci nelze podle ministra vyřešit „lusknutím prstu“, protože jde o množství budov, majetku, zaměstnanců, je ale potřeba dospět k řešení v řádů několika týdnů. Ministr zahraničí Jan Lipavský na pondělním jednání v Bruselu zmínil i možnost odkoupení rádia. Dvořák tuto možnost podporuje, problémem jsou ale finance. „Museli byste se zeptat na ministerstvu financí. Já se obávám, že je to částka, o které se dá v tuto chvíli asi jen těžko jednat. Víme, v jaké jsme situaci, ale znovu říkám, chceme nastartovat debatu o tom, že nesmíme nechat Rádio Svobodná Evropa padnout a že musíme najít nějakou cestu,“ dodal český ministr.

Česko podle něj podporují pobaltské státy a některé západoevropské země, podporu má Praha rovněž od Polska, které chce ale jako současná předsednická země v Radě EU zůstat neutrální. Ministr Dvořák rovněž zmínil, že by byl rád, kdyby téma zvedl i český premiér Petr Fiala na nadcházejícím summitu EU, který začíná ve čtvrtek. „Zatím jsem ale neměl možnost s ním o tom mluvit,“ dodal.