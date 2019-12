EU by neměla podporovat jádro, řekl lucemburský premiér | E15.cz

Jaderná energie by se neměla podporovat z unijních peněz, její financování je záležitostí jednotlivých zemí. Před začátkem summitu Evropské unie to řekl lucemburský premiér Xavier Bettel, který nechce připustit zmínku o takzvaném zeleném financování jaderné energie v usnesení schůzky unijních lídrů. To před zahájením summitu původně požadovala Česká republika, podporovaná Polskem a Maďarskem.