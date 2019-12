Summit EU: Dohoda o uhlíkové neutralitě budou provázet boje za jádro | E15.cz

Rakousko a Lucembursko jsou před nadcházejícím summitem Evropské unie připraveny zablokovat usnesení, které by umožnilo členským zemím čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren, napsala agentura APA. Dosažení dohody klíčového závazku summitu, jímž je uhlíková neutralita, tak bude bodle unijních diplomatů velmi složité.

Rakousko dlouhodobě kritizuje jadernou energetiku, kterou naopak Česko pokládá za čistý zdroj a klíč pro cestu k uhlíkové neutralitě.

Evropská unie by podle mnohých států bloku měla do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality; věc je také součástí představeného plánu Evropské komise pod označením Evropská zelená dohoda. Soubor pěti desítek opatření počítá mimo jiné také s vytvořením fondu na podporu změn v regionech nyní závislých na energii z fosilních paliv. Z něj by vedle dalších zemí mohlo čerpat i Česko.

Český premiér Andrej Babiš tvrdí, že bez výstavby nových bloků v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín nebude moci Česko klimatické cíle splnit. Vláda nyní předpokládá, že jádro bude tvořit v roce 2050 polovinu energetického mixu Česka. S českými jadernými plány ale Rakousko nesouhlasí a chce proti nim vystoupit.

Před dvoudenním summitem, který začne v Bruselu ve čtvrtek, se Rakousko, které v této věci v EU mnoho spojenců nemá, snaží podle APA zabránit tomu, aby unie z podpůrného mechanismu finančně podpořila výstavbu jaderných energetických zdrojů.

Naopak Česko spolu s Polskem a Maďarskem tlačí na zmírnění unijního postoje ve prospěch jádra. Praha hodlá do závěrů summitu dostat zmínku o tom, že jaderná energie patří mezi čisté zdroje a má tak nárok na klimatické investice. Babiš v tomto smyslu už poslal svým protějškům z unijních států dopis, který však podle diplomatů Rakousko jen utvrdil v odporu.

„Bude těžké rozpor překlenout a dosáhnout dohody. Ale summity bývají dlouhé a názory se různí i jindy,“ řekl jeden z unijních diplomatů. Další verze připravených závěrů summitu, která má zohlednit zmíněné připomínky členských zemí, má být hotova ještě ve středu večer.

Všechny tři visegrádské země hodlají ve čtvrtek svůj postoj koordinovat. Polsku přitom podle diplomatů více než o jádro samotné jde o konkrétní sumy na podporu uhelných regionů, které chce do závěrů prosadit.

Vzhledem k tomu, že summit přijímá závěry jednomyslně, není vyloučen ani krach schůzky. Podle některých unijních představitelů ale nechce nový předseda Evropské rady Charles Michel dopustit, aby jeho premiéra skončila neúspěšně.