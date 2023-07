Požár na Rhodosu vyvolal největší evakuaci v dějinách Řecka | e15.cz

Požár vyhnal lidi z domovů a hotelů na jihovýchodě ostrova, kde se po několika dnech plameny přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos. Žádné oběti hlášeny nejsou, několik lidí bylo krátce hospitalizováno s dýchacími problémy.

České cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours ruší cesty na Rhodos. Zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno ráno, nabídly obě společnosti bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a dnes měli odletět, se podařilo dostat do Česka. Čedok nabídne změnu zájezdu či termínu lidem, kteří mají na jih Rhodosu odcestovat v pondělí. CK Alexandria v postižené oblasti žádné zákazníky nemá. Pozastavení letů na Rhodos v neděli oznámila německá společnost TUI, návštěvníky tam přetane přivážet také britská aerolinka Jet2.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na Rhodos na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen. Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že obvolávají klienty podle data odletu, další termíny tak budou řešit podle vývoje situace na ostrově. „Prosíme tedy ty, kteří mají na Rhodos odletět až v průběhu následujícího týdne, aby v tuto chvíli neblokovali linky na našem call centru,“ řekl Bezděk.

Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková řekla, že cestovní kancelář měla na ostrově asi 300 evakuovaných klientů, kteří jsou v náhradních hotelech nebo v evakuačních centrech. „Většina lidí však má rezervované pobyty v jiných částech ostrova, kde nejsou žádná omezení,“ uvedla.

Záběry z evakuace na Rhodosu:

From the Greek #Rhodes continue to evacuate people due to forest fires. It is reported that 30 thousand vacationers have already left the island. pic.twitter.com/WKXqVCZKKv