Požáry na Rhodosu 2023: Mapa a co dělat, pokud jste v oblasti | e15.cz

Požáry na Rhodu již způsobily evakuaci více než 20 tisíc lidí. Aktuálně je na Rhodu přes 4000 Čechů, evakuace z postižených oblastí se dotkla stovek z nich. Některé cestovní kanceláře pozastavily zájezdy a nabízejí bezplatné storno či náhradní destinace (Čedok, Fischer, Exim tours, Blue Style). Mnoho z těch, kteří mají odletět do Řecka v nejbližších dnech, čeká na vývoj situace v Česku a na vyjádření své cestovní kanceláře, zda se jejich zájezd uskuteční. Situace se dynamicky vyvíjí a tuzemské cestovky čekají, zda české nebo řecké ministerstvo zahraničí vyhlásí plošné doporučení na Rhodos necestovat.

Podle Martina Smolka z ministerstva zahraničí úřady „nemůžou cestovním kancelářím zakazovat vypravovat zájezdy a situace se dle informací od řeckých hasičů zlepšuje, tudíž česká strana takové doporučení nevydá“. Evakuovaní Češi čekající na let domů se tak mohou na letišti setkat s turisty, kteří teprve přilétají na dovolenou do hotelů, jež nejsou v bezprostředním nebezpečí. Aktuálně hoří i na řeckém ostrově Korfu, tamější situace je ale klidnější a evakuace českých turistů se neplánuje.

Jaké oblasti jsou požáry zasažené?

České MZV aktuálně nedoporučuje cestovat do těchto oblastí: Kiotari, Gennadi, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipeio, Peukous, Massari a Charaki.

Mapa požárů (Rhodos):

Satelitní snímek ukazuje oblast zasaženou lesními požáry na RhoduAutor: Reuters

Co dělat, pokud jsem v Řecku v postižené oblasti?

Sledovat aktuální informace. Cestovní kanceláře doporučují svým zákazníkům v Řecku čekat na další vyjádření a zaregistrovat se do databáze MZV DROZD. Pro případy nouze bylo vytvořeno několik kontaktních telefonních linek – každá cestovní kancelář má alespoň jednu, která zákazníka obyčejně propojí se svým delegátem.

Dále se doporučuje kontaktovat nově zřízenou krizovou linku českého velvyslanectví v Aténách, linku českého ministerstva zahraničí nebo jednu z nouzových linek řeckého ministerstva zahraničí, které zřídilo tři telefonní čísla pro zahraniční turisty v angličtině. Doporučuje se kontaktovat pražskou linku kvůli mírnému přetížení zastupitelského úřadu. Turisté jsou podle mluvčího CK Fischer evakuováni do hotelů v nezasažených oblastech, do kongresových center a jiných dostupných míst, kde jim je poskytnuta základní hygiena a občerstvení. Nastaly také situace, kdy byli turisté druhý den převezeni zpět do hotelu, protože se situace v jeho okolí uklidnila.

Přijel/a jsem na letiště. Co teď?

Na mezinárodním letišti na Rhodu by měl v průběhu pondělí dorazit český tým, který bude Čechům asistovat s repatriací. Zároveň mají cestovní kanceláře své vlastní informační stánky, kde pomáhají zákazníkům s cestou domů.

VIDEO: Požár na Rhodu spustil největší evakuační operaci v řeckých dějinách:

Video se připravuje ... Požáry na řeckém ostrově Rhodos: Evakuace turistů • VIDEO Reuters

Ztratil jsem doklady. Dostanu se domů?

Ano. Doporučuje se kontaktovat český zastupitelský úřad, který může v tomto případě vydat náhradní cestovní doklad. Protože je však takovýchto případů několik desítek, situace se také může řešit s řeckou policií, která po domluvě s českou stranou bude Čechům vydávat potvrzení o ztrátě dokladů. S tím budou moci Češi vycestovat z Rhodu zpět domů, informuje iRozhlas.cz.

Uvízl jsem na letišti, kontaktní linky jsou přehlcené – bude evakuační let?

Vypravení českého evakuačního letadla se v současnosti neplánuje, letadla na ostrově jsou k dispozici a postupně jsou na Rhodos vysílány repatriační lety pod gescí cestovních kanceláří – ty dosud evakuovaly na 450 lidí a ještě v pondělí poletí další. Na krizovou linku se doporučuje zkoušet volat opakovaně, kvůli mimořádné situaci je přehlcení linek do jisté míry nevyhnutelné.

Jsem v Česku, ale brzy mám jet na Rhodos. Co bude s mým zájezdem?

Cestovní kanceláře Fischer a Exim tours nabídnou bezplatnou změnu zájezdu těm, kteří mají letět na Rhodos ve středu nebo ve čtvrtek. V případě, že se jedná o cestu na zasažený jihovýchod ostrova, například společnost Blue Style umožňuje svým zákazníkům bezplatné storno. Pokud mají plánovaný odlet na Rhodos do konce července, mohou zdarma změnit termín nebo destinaci zájezdu.