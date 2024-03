Vladimir Putin je s 87 procenty hlasů vítězem ruských prezidentských voleb. Podle státní agentury TASS to vyplývá z povolebního průzkumu, který po skončení třídenního hlasování zveřejnila státní sociologická agentura VCIOM. Dlouholetý vládce Ruska tak podle očekávání směřuje k již pátému období v prezidentském úřadě. Vladimir Putin je opilý mocí a chce vládnout věčně, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zprávě, že současný ruský prezident zvítězil ve volbách konaných za potlačování opozice.

"Celému světu je jasné, že tahle osoba, jak se v historii stalo tolikrát, je zcela jednoduše opilá mocí a dělá vše, co může, aby vládla věčně," uvedl Zelenskyj o Putinovi na sociálních sítích. Putin Rusku vládne jako prezident či premiér od roku 1999 a jeho další funkční období by trvalo do roku 2030.

Bílý dům podle agentury Reuters uvedl, že volby zjevně nebyly svobodné ani spravedlivé, jelikož "Putin uvěznil politické oponenty a zabránil dalším, aby proti němu kandidovali".

"Prezidentské volby v Rusku nejsou legální, svobodné ani spravedlivé," uvedlo zase polské ministerstvo zahraničí. Dodalo, že hlasování se konalo "v kontextu vážných represí" a v rozporu s mezinárodním právem také v Rusy okupovaných částech Ukrajiny. Také české ministerstvo zahraničí dnes v reakci na volby uvedlo, že nebyly demokratické ani transparentní.

Putin nečelil žádné skutečné konkurenci. Nezávislí experti v Rusku i v zahraničí nepovažují volby za svobodné ani spravedlivé.

Druhé místo podle takzvaného exit pollu obsadí komunistický kandidát Nikolaj Charitonov (4,6 procenta), třetí Vladislav Davankov z parlamentní strany Noví lidé (4,2 procenta) a čtvrté lídr nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) Leonid Sluckij (tři procenta). Dalších 1,2 procenta hlasovacích lístků bude prohlášeno za neplatné, uvádí průzkum.