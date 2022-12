RANNÍ CHECK: Cenový strop na ruskou ropu Kremlu neublíží | E15.cz

✅ Zastropování cen ruské ropy podle expertů válku nezastaví

Cenový strop na ruskou ropu, na kterém se minulý týden dohodla skupina G7 a následně i Evropská unie, není dostatečně nízký, aby v příštím roce výrazně snížil příjmy Kremlu. Ruský prezident Vladimir Putin by tak měl mít stále dost peněz na financování války na Ukrajině. Shodli se na tom ekonomové, které oslovila agentura Bloomberg. Rusko zatím na cenový strop neodpovědělo, někteří ruští představitelé ale uvádějí, že země plánuje pokračovat v přesměrování toků do zemí, jako je Čína a Indie, které se k cenovému stropu nepřihlásily.

✅ Maďarská inflace zrychlila tempo

Míra inflace v Maďarsku v listopadu vzrostla na 22,5 procenta z říjnových 21,1 procenta, tedy více než odhadovali analytici. Maďarsko tak má nejvyšší inflaci z visegrádské skupiny a jednu z nejvyšších v rámci celé Evropské unie. Hůře na tom dosud byly pouze Litva a Estonsko. V zemi nadále nejvíce zdražují především energie a potraviny. Tamní obyvatelé se potýkají také s nedostatkem pohonných hmot, kvůli kterému vláda Viktora Orbána dokonce tento týden zrušila cenový strop na prodej nafty a benzinu.

✅ Jack Ma se v tichosti vzdal další funkce

Spoluzakladatel společnosti Alibaba a jeden z nejbohatších Číňanů Jack Ma se vzdal funkce prezidenta významné podnikatelské skupiny v jeho domovské provincii. Známý miliardář tak nadále pokračuje ve svém odchodu ze záře reflektorů do ústraní, píše deník The Financial Times. Ma aktuálně žije v Tokiu. Z veřejného života se stáhl před dvěma lety poté, co ve svém odvážném proslovu zkritizoval fungování čínského finančního sektoru. Komunistické úřady si následně došláply na velké technologické společnosti a mimo jiné znemožnily miliardářově firmě Ant Group vstoupit na burzy v Hongkongu a Šanghaji.

✅ Americký regulátor blokuje fúzi Microsoftu s Activision Blizzard

Americká Federální obchodní komise chce zabránit Microsoftu v převzetí videoherní společnosti Activision Blizzard. Transakce by podle regulátora mohla poškodit hospodářskou soutěž. Fúzi firem ze stejných důvodů už měsíc vyšetřuje i Evropská komise. Microsoft se proti rozhodnutí úřadů hodlá bránit u soudu. Technologický gigant oznámil, že odkoupí vývojáře populárních videoher letos v lednu za necelých 69 miliard dolarů, zhruba 1,6 bilionu korun. Activision Blizzard vytvořila například hry Call of Duty nebo Candy Crush.

