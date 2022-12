Čínské elektromobily BYD míří do Evropy, kde se budou i vyrábět | E15.cz

Čínský výrobce automobilů Build Your Dreams (BYD) chce expandovat do Evropy se vším všudy. Nejen že postupně začíná na evropských trzích prodávat své vozy, ale plánuje své elektromobily v Evropě i vyrábět. Společnost rovněž zahájila nákup vlastních lodí, kterými chce vozy do Evropy dovážet. Informuje o tom americký server Electrek .

Zatímco automobilka BYD zahájila expanzi na evropský trh a nově i do Japonska, nyní potvrdila i své plány na stavbu dvou zbrusu nových továren na výrobu elektromobilů. Obě dvě továrny by měly stát v Evropě, zatím však společnost nespecifikovala konkrétní země, kterých se to bude týkat.

Společnost BYD využila letošní rok zejména k masivnímu rozšíření své značky a začala se pomalu, ale jistě stávat celosvětově uznávanou automobilkou. Kromě toho, že letos v srpnu oznámila plány na vstup na japonský trh, uvedla, že se chystá zahájit prodej svého nového elektrického vozu Atto 3, a to v průběhu ledna příštího roku.

BYD plánují plně rozjet expanzi do Německa a Norska, nicméně do těchto zemí poslala první dodávky už loni. Letos začala automobilka vyvážet své vozy také do Švédska, Nizozemska, Francie a do Spojeného království. Kromě toho zvažuje, že do Evropy v blízké době přiveze čtvrtý model svého elektromobilu s názvem Dolphin.

Ačkoli společnost oznámila plány na výrobu elektromobilů i v zámoří, zatím bude pokračovat ve výrobě svých modelů i nadále v Číně a bude je zasílat do Evropy. I když tento způsob fungování v Evropě může firmě ze začátku stačit, dlouhodobá strategie dodavatelského řetězce míří k místní výrobě, kterou považuje za tu nejlepší cestu k úspěchu.

V nedávném rozhovoru pro americký zpravodajský web Bloomberg se viceprezidentka BYD Stella Li podělila o některé podrobnosti o budoucích plánech společnosti. „Společnost vyhodnocuje nejlepší umístění továren, které pomohou co nejrychleji podpořit vstup na evropský trh. Kromě toho kupujeme vlastní lodě pro export elektromobilů do Evropy,“ uvedla Li. Takto sdílná byla poté, co Warren Buffett prodal velkou část svého dlouhodobého podílu v čínské automobilce.

Li se také vyjádřila k americké automobilce Tesla. Uvedla, že Teslu nepovažuje za konkurenta, protože společným úspěchem obou společností je to, že více lidí díky nim nakupuje elektromobily. „Nepřítelem BYD i Tesly je vozidlo se spalovacím motorem,“ dodala Li.

BYD hodlá v příštím roce představit i dva luxusní sub-brandy neboli dvě podznačky. Podle Li bude jedna z nich zahrnovat luxusní elektrické SUV a sportovní vůz a druhá bude soustředěna na svět módy, stylingu a aut, které jsou pro jejich majitele koníčkem. Kdy se budou tyto dvě nové značky prodávat v Evropě, není zatím jasné.

Na evropský trh se však už loni chystala konkurenční čínská automobilka Xpeng. Jejich vůz mohli zákazníci na evropském trhu sehnat v loňském roce pouze v Norsku, nicméně letos zahájila expanzi do Švédska, Dánska a do Nizozemska. „Polovina našich vozů zamíří mimo Čínu,“ uvedl viceprezident a předseda představenstva společnosti Xpeng Brian Gu.