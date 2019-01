Rumunsko zvažuje žalobu na Rakousko kvůli snížení přídavků na děti | E15.cz

Rumunská vláda zvažuje žalobu na Vídeň, protože jde o "jasný případ diskriminace", který je v rozporu se všemi základními hodnotami EU, řekl šéf rumunské diplomacie Melešcanu v neděli večer televizi Digi 24. Rumunští zaměstnanci v Rakousku podle něj platí daně a další odvody jako kterýkoli jiný zaměstnanec, a přesto budou najednou dostávat na své děti "až o 50 procent menší podporu než dosud".

Pokud rumunská vláda skutečně žalobu podá, je si Melešcanu téměř jistý, že nezůstane jedinou žalující stranou.

Už v říjnu se přitom v této záležitosti na eurokomisařku pro sociální věci Marianne Thyssenovou obrátily společným dopisem Rumunsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko a země takzvané visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Ministři sociálních věcí komisařku vyzvali, aby co nejdříve přezkoumala soulad příslušného rakouského zákona s unijním právem.

Podle APA dnes mluvčí komise na dotaz ohledně možného zahájení řízení kvůli porušení unijních pravidel řekla, že "podle práva EU není indexace dovolena". Dále uvedla, že jde o otázku diskriminace. Odmítla však říci, zda se komise k případné rumunské žalobě připojí.

Rakouské ministerstvo pro rodinu dnes Bukurešť v reakci na zvažované podání žaloby kritizovalo. Rumunsko by podle něj jako předsednická země Evropské unie mělo vystupovat jako zprostředkovatel a mělo by se "chovat co možná nejvíc neutrálně". Rumuni na počátku letošního roku převzali předsednictví v Radě EU právě od Rakouska.

Podle ministryně pro rodinu Juliane Bognerové-Straussové je indexace spravedlivá a i po jejím zavedení dostávají rumunské děti, jejichž rodiče pracují v Rakousku, na příspěvcích více než rumunské děti, jejichž rodiče pracují ve vlasti. Oproti loňskému roku je rakouský příspěvek nicméně zhruba o polovinu nižší, upozornila APA.

Od takzvané indexace, tedy úpravy výše přídavků v závislosti na životních nákladech v zemích původu dětí, si rakouská vláda slibuje roční úspory 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun).

Zatímco v současnosti podle slovenského ministerstva sociálních věcí rodič pracující v Rakousku dostává na dítě ve věku od jednoho do tří let přídavky na dítě v průměrné výši 172,4 eura (4480 korun), od tohoto roku pracovníci ze středoevropských zemí v alpské republice budou po změnách dostávat méně, pokud jejich dítě v této zemi zároveň nežije. Například Češi v takovém případě dostanou na dítě 104,69 eura (2720 korun), Slováci 109,12 eura (2835 korun), Maďaři a Poláci zaměstnaní v Rakousku ještě méně.