Ruská fregata podle médií střílela na britskou jachtu v Lamanšském průlivu
- Námořníci na ruské fregatě proplouvající Lamanšským průlivem mezi ostrovem Wight a Normandií v úterý vypálili varovné výstřely na civilní jachtu, která se k válečnému plavidlu přiblížila zhruba na půl kilometru, sdělily agenturám Reuters a AFP informované zdroje.
- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda ojedinělý incident, jehož okolnosti jsou nejasné, vyšetřuje.
- Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii nejsou hlášeny.
„Prošetřujeme zprávy o incidentu v Lamanšském průlivu," uvedl podle agentur AP a AFP mluvčí britského ministerstva obrany. Původcem incidentu byla ruská fregata Admirál Grigorovič, uvedl zdroj Reuters, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Jachta podle AP ohlásila, že po přiblížení na vzdálenost asi 450 metrů jejím směrem střílela loď ruského námořnictva. Událost se stala přibližně 35 kilometrů jižně od britského ostrova Wight, mimo teritoriální vody Spojeného království.
Ruské válečné lodě proplouvající Lamanšským průlivem rutinně sledují lodě britského námořnictva. Ruskou fregatu v okamžiku dnešního údajného incidentu monitorovala hlídková loď HMS Mersey.
Incident se odehrál dva dny poté, co se britské síly v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Byla to první operace toho druhu ze strany britských ozbrojených sil. Britští představitelé ovšem nedávají tyto dvě události do souvislosti, napsal web stanice BBC.