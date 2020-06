New York Times: Rusko nabídlo Tálibánu odměny za smrt vojáků. | E15.cz

Pracovníci americké zpravodajské služby dospěli k závěru, že ruská vojenská tajná služba nabídla odměny povstalcům spojeným s hnutím Tálibán za zabití vojáků koaličních sil v Afghánistánu, včetně amerických. Stalo se tak v době, kdy probíhaly mírové rozhovory o ukončení dlouhodobé války v zemi. Napsal to list The New York Times (NYT) s odvoláním na činitele, kteří o tom byli informováni. Ruské velvyslanectví v USA na twitteru zprávu důrazně dementovalo.