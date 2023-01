Ukrajina získá tanky Abrams a Leopard. Ve hře jsou už i stíhačky | E15.cz

Ukrajině v posledních hodinách výrazně vzrostla naděje, že brzy obdrží od Západu desítky moderních tanků, po kterých už delší dobu volá. Německý kancléř Olaf Scholz umožní dodat do napadené země stroje Leopard 2. Jejich poskytnutí Kyjevu zvažuje stále více států. Zároveň se objevily informace, že americký prezident Joe Biden nejspíš bude svolný na Ukrajinu poslat tanky M1 Abrams. Nizozemská vláda mezitím signalizuje, že by k obraně před Ruskem mohla přispět i stíhačkami F-16.

Polsko, Finsko a další země od počátku ledna silně tlačí Berlín k tomu, aby jim umožnil vybavit síly Kyjeva tanky Leopard 2 od mnichovské společnosti Krauss-Maffei Wegmann. Používá je řada evropských armád, na Ukrajinu je však nemohou bez souhlasu Berlína dodat. Německá média s odkazem na vládní zdroje v úterý informovala, že Scholz se rozhodl žádostem vyhovět.

A kancléř ve středu potvrdil, že i Berlín v prvním kroku poskytne čtrnáct tanků. „Naše rozhodnutí odpovídá známému postupu, že Ukrajině pomáháme podle našich možností. Úzce jednáme s našimi zahraničními partnery a ve spolupráci s nimi,“ řekl.

„Už se na to všechno připravujeme. A v případě kladného rozhodnutí budeme schopni jednat velmi rychle,“ sliboval podle Deutsche Welle už dopředu německý ministr obrany Boris Pistorius. „Po 11 měsících může konečně začít výcvik ukrajinské posádky. Ukrajina naléhavě potřebuje tanky, aby přesvědčila invazní jednotky k návratu domů,“ citoval Bloomberg poslance za koaliční FDP Marcuse Fabera.

Ukrajina už první krok k dodávkám Leopardů ocenila. Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak zároveň zdůraznil, že jich bude třeba hodně. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že německý krok eskaluje situaci. „Toto extrémně nebezpečné rozhodnutí posouvá konflikt na novou úroveň konfrontace a je v rozporu s prohlášeními německých politiků o neochotě Spolkové republiky Německo nechat se do něj zatáhnout,“ sdělil velvyslanec Sergej Nečajev.

Pentagon dříve tvrdil, že tanky M1 Abrams se Ukrajině nehodí

Spekulovalo se o tom, že Scholz svůj souhlas podmínil vysláním amerických tanků M1 Abrams. Jeho mluvčí to popřel s tím, že německý kancléř nemůže diktovat podmínky americkému prezidentovi. Jisté ale je, že Německo nechtělo být zásadním hybatelem, který prolomí tankové tabu.

„Pokud se Amerika rozhodne, že na Ukrajinu přivezou bojové tanky, Německu to usnadní. Znáte naši historii a my se z pochopitelných důvodů zdráháme,“ připustil dříve ministr hospodářství Robert Habeck.

Deník The Wall Street Journal nyní každopádně rovněž s odkazem na vládní zdroje informoval o tom, že k dodávce tanků se přiklání i Washington. Oficiální oznámení o dodávkách Abramsů by mohlo přijít už v nejbližších hodinách. Bílý dům je v tomto směru pod tlakem některých kongresmenů z obou politických táborů. Dopředu se spekuluje zhruba o třicítce kusů.

Pentagon dříve možnost vyslání svých tanků shazoval ze stolu s poznámkami, že jsou náročné na výcvik a údržbu a mají velkou spotřebu paliva. Nyní některé hlasy naznačují, že šlo spíše o výmluvy, aby americká administrativa získala čas k přemýšlení. „Jsou to nejlepší tanky na světě, mají nejlepší pancéřování, mají nejlepší digitální řízení palby a neměli bychom podceňovat jejich vojenský význam,“ řekl Bloombergu obranný expert Tom Spoehr z think tanku Heritage Foundation.

K dodání tanků Leclerc se může rozhoupat i Paříž

Oběma zemím přitom už cestu proklestila Británie, která v půlce ledna uvedla, že Ukrajinu vybaví čtrnácti tanky Challenger 2. Francouzský prezident Emmanuel Macron před pár dny nevyloučil dodávku tanků Leclerc. Pokud se potvrdí záměry Washingtonu, mohla by se tak brzy rozhoupat i Paříž.

Zatím však není jasné, kolik moderních strojů by celkově Kyjev od Západu mohl získat. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj před časem vyzval k dodání tří stovek tanků. V tuto chvíli je realistické, že by jich síly Kyjeva mohly obdržet kolem stovky. Kromě zhruba šedesátky tanků, které by mohly v první fázi vzejít ze slibů Británie, Německa a USA by další desítky Leopardů mohly poskytnout Polsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko či Španělsko.

Píše se kupříkladu o tom, že Oslo by zřejmě dodalo osm strojů. Nizozemský premiér Mark Rutte dokonce uvedl, že zvažuje nákup osmnácti kusů techniky, kterou si země od Německa zatím pronajímá. „Pronajali jsme je, což znamená, že je můžeme koupit a darovat Ukrajině,“ řekl v rozhovoru pro deník Frankfurte Allgemeine Zeitung.

Nizozemsko navíc naznačilo, že by se nezdráhalo Kyjevu pomoci dodávkou stíhaček F-16. Ministr zahraničí země Wopke Hoekstra uvedl, že kabinet se na takovou žádost podívá s otevřenou myslí. Podrobnosti nejsou známé, komentátoři však podotýkají, že by šlo o další významný posun v západní pomoci, možná ještě podstatnější než tankové přísliby. Další však krotí současný optimismus ohledně toho, že by nové zbraně mohly Ukrajině zajistit rychlé vítězství. Varují, že výcvik posádek a dodávky amerických tanků se mohou protáhnout na měsíce, ne-li roky.