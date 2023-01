Ukrajina by mohla získat tanky Leopard 2 a Challenger 2 | E15.cz

Ukrajina získala počátkem roku příslib dalších zbraní, které by ji mohly pomoci vytlačit ze svého území ruské vojáky. Německo po telefonátu kancléře Olafa Scholze s americkým prezidentem Joem Bidenem oznámilo, že dodá čtyřicítku Marderů a také systém protivzdušné obrany Patriot. „K únavě z pomoci Ukrajině máme daleko,“ podotkl mluvčí parlamentní frakce SPD pro zahraniční politiku Nils Schmid. Padesátku bojových vozidel pěchoty Bradley zároveň přislíbil zaslat Washington a obrněná vozidla AMX-10 RC Francie.

Experti naznačují, že nejnovější zbrojní oznámení jsou sice cenná, ale ne dostatečná. Západní pomoc podle nich většinou reaguje na požadavky vyplývající ze situace na bojišti se zpožděním. „Dobrou zprávou je, že nabídka je stále sofistikovanější. Ale pomalé tempo způsobuje, že válka trvá déle, než je nutné a žádoucí, uvedl pro think tank Atlantic Council někdejší americký velvyslanec na Ukrajině John Herbst.

Ukrajina chce od Západu tři stovky moderních tanků

To, co Ukrajinci v tuto chvíli skutečně chtějí, jsou moderní západní tanky, kterými by získali výhodu oproti zbraním sovětského a postsovětského původu. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj nedávno vyzval Západ, aby zemi poskytl šest set až sedm set bojových vozidel pěchoty a tři stovky tanků. Kyjev má zájem zejména o Leopardy 2 od společnosti Krauss-Maffei Wegmann, které nemá k dispozici pouze německá armáda, ale používají je i další evropské země.

Celkově je nyní ve službě na dva tisíce těchto strojů ve třinácti státech. Berlín však musí svolit k jejich případnému reexportu. Dosud se takovému kroku vzpíral v obavě z údajné eskalace konfliktu. Scholzovi kritici tvrdí, že tento strach nemá racionální základ. A komentátoři podotýkají, že už příslib Marderů naznačuje posun v německém přístupu.

Polsko aktuálně hovoří o vzniku skupiny zemí, které by mohly část svých Leopardů vyčlenit a tlačit na Německo, aby umožnilo jejich nasazení na Ukrajině. „Vyzýváme ostatní země, aby vytvořily širokou koalici pro přesun modernějších tanků na Ukrajinu, jako jsou tanky Leopard,“ řekl polskému veřejnoprávnímu rozhlasu náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński.

Z Německa zaznívají smíšené signály

Mezi ně by mohly patřit Finsko, Dánsko, Řecko a Španělsko. Ve Finsku se už objevily výzvy k „osvobození Leopardů, které jsou ruskou noční můrou“ z evropských skladů. A web Politico napsal, že na Berlín v době blížícího se šedesátého výročí Elysejské smlouvy mezi Německem a Francií o těsné spolupráci naléhá i Paříž. Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně chtěl oznámením dodávky AMX-10 RC na Ukrajinu prolomit tabu, jelikož tato vozidla jsou někdy označována za „lehké tanky“.

Z Německa přitom zaznívají smíšené signály a není tak v tuto chvíli jasné, jestli se v dohledné době nechá zviklat. „Federální vláda nemá v současné době v úmyslu dodat Ukrajině bojové tanky Leopard 2,“ řekl tento týden mluvčí vlády Steffen Hebestreit. „Samozřejmě to nemůže být vyloučeno,“ sdělil však v televizi ARD ministr hospodářství Robert Habeck.

Británie by mohla prolomit tankové tabu jako první

Mezitím se v médiích objevily informace, že Londýn zvažuje Kyjevu poskytnout tanky Challenger 2, konečné rozhodnutí zatím však nepadlo. „Mohlo by to povzbudit i ostatní,“ citovala Sky News nejmenovaného ukrajinského představitele. Ukrajina by podle zdroje televize z armády mohla dostat desítku britských tanků. I on podotkl, že to samo o sobě zlom nezpůsobí, ale Londýn by tak mohl jako první na západě Evropy prolomit tankovou bariéru.

„Strategicky to vysílá Putinovi velice tvrdou zprávu, že ve hře jsou všechny možnosti. Challenger 2 a Leopard 2 jsou moderní tanky. Jsou mnohem lépe chráněné, spolehlivější, rychlejší,“ vypočítával Sky News případné přínosy pro Ukrajinu britský plukovník Hamish de Bretton Gordon.

Kyjev pokukuje i po amerických tancích M1 Abrams, Biden je zatím odmítá poslat. Objevují se však názory, že i Washington by mohl změnit názor. Zvlášť, když jsou vozidla Bradley zamýšlena ke společné aktivitě na bojišti s těmito tanky. „Je to další krok administrativy k poskytnutí něčeho, co se v minulosti zdráhala udělat. Takže to snad signalizuje uznání, že Rusové opravdu nemohou eskalovat situaci pokaždé, když Ukrajině poskytneme silnější zbraně,“ komentoval pro Politico rozhodnutí Washingtonu zaslat BVP penzionovaný americký generál Ben Hodges.