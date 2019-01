Sedm z deseti největších ekonomik bude do roku 2030 z rozvojových zemí. Čína a Indie přeskočí USA | E15.cz

Sedm zemí ze současného rozvojového světa se zřejmě do roku 2030 zařadí mezi deset největších ekonomik podle nominálního hrubého domácího produktu založeného na paritě kupní síly. Čína by se měla stát světovou jedničkou do roku 2020 a do roku 2030 se na druhé místo dostane Indie. Nyní první Spojené státy tak budou až třetí. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi finanční společnosti Standard Chartered, kterou zveřejnila agentura Bloomberg.