Sky kupuje klíčovou část ITV. V Británii může vzniknout obr s většinou televizní reklamy
- Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber (45,2 miliardy korun).
- Společnosti to uvedly v pondělní tiskové zprávě.
- Nově vzniklý mediální gigant by mohl mít až 70procentní podíl na britském televizním reklamním trhu. Transakce podléhá schválení regulátorů.
ITV obdrží 1,2 miliardy liber v hotovosti a na základě dohody o dodatečné platbě získá až 200 milionů liber v závislosti na příjmech z reklamy ve finančním roce 2027. Akcionářům vyplatí přibližně 950 milionů liber. ITV rovněž získá společnost Love Productions, producenta pořadu The Great British Bake Off (česká adaptace se vysílá jako Peče celá země), která se stane součástí ITV Studios.
Sky je jednou z největších evropských mediálních skupin a také jednou z největších předplatitelských televizních služeb, zatímco ITV je největší britská volně vysílající stanice. Před lety by spojení takto velkých hráčů bylo nemyslitelné, poznamenala agentura Reuters. Vzestup internetových platforem jako YouTube, Netflix nebo Amazon ale významně změnil situaci na trhu.