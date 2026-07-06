Žádné módní výstřelky, naše kola musí sloužit alespoň dvacet let, říká Moureček z Festky
- Český výrobce high-endových rámů kol proráží především v Asii, letos otevřel nový obchod v Číně.
- Někdejší úvahy o sériové výrobě jsou pryč, spoluzakladatel značky Michael Moureček věří, že k nasměrování Festky do černých čísel postačí zvednout produkci k pěti stům zakázkových rámů ročně.
- Cena ručně malovaných rámů z řady Art Collection sahá až k milionu, někteří klienti si na ně nechávají zachytit své životní příběhy.
Za nenápadnými plechovými vraty s nasprejovaným nápisem Festka na pražských Vinohradech by mnozí čekali spíš undergroundový hudební klub. Skrývají ale dílnu, kde vznikají highendové rámy jízdních kol za stovky tisíc korun. „Zrovna pracujeme na rámu pro ředitele AirAsia. A nedávno jsme dokončili jeden pro šperkařku Janju Prokić,“ představuje Michael Moureček práci svého týmu.
Když Festku před šestnácti lety spolu s kamarádem Ondřejem Novotným zakládali, neměli velká očekávání. „Chtěl jsem si jen vyrobit kolo na míru, jaké mi na trhu chybělo,“ říká Moureček. Bývalý profesionální závodník se zkušenostmi z české Dukly i italských cyklistických farem si až do svých třiceti let vlastní kolo nikdy nekupoval. Neměl důvod. „Kola na míru jsme coby mladí závodníci měli přímo od svých týmů. Ale jen do internetového boomu na přelomu milénia. Tehdy se bicykly začaly prodávat online, což zakázkové výrobě nepřálo.“ Změnila se nejen pravidla Mezinárodní cyklistické unie pro profesionální sportovce, ale i nálada na trhu. Řada do té doby vyhledávaných značek postupně zanikala.
Bývalý profesionální závodník se zkušenostmi z české Dukly i italských cyklistických farem si až do svých třiceti let vlastní kolo nikdy nekupoval. |
„Česko má bohatou historii, měli jsme tu spoustu rámařů, kteří dělali skvělé věci, ale přelom milénia nepřežili nebo na svou práci rezignovali a kvalita šla dolů. Dostali jsme se od zakázkové výroby k ‚fast fashion‘,“ popisuje Moureček situaci, kterou si naplno uvědomil, až když ukončil závodní kariéru a rodina mu k narozeninám chtěla koupit kolo. „Nemohl bych jít a koupit si drahé kolo od velké značky, když vím, jaká je jeho reálná hodnota,“ poznamenává. Na trhu mu scházela hlavně osobitost. „Hledal jsem někoho, kdo postaví kolo jako odraz mé osobnosti. Jenže z byznysu téměř zmizeli lidé, kteří by cyklistice rozuměli.“
Od oceli ke karbonu
Když na trhu nenašel nic, na čem by chtěl sám jezdit, rozhodl se založit si vlastní značku. A tak vznikla Festka. Kolo jen pro sebe paradoxně nepostavil dodnes, zatím si zcela vystačí s testováním nových modelů. Na začátku byly ocelové single speedy, tedy kola s jedním stálým převodem, kterým se v Česku slangově říká fixky. Anebo právě festky.
„Byla to v té době módní bublina, s Ondřejem nás fixky bavily a zároveň jsme cítili, že by z toho mohlo vzniknout něco velkého,“ vzpomíná Moureček. Jeho doménou zůstávala závodní kola, ke kterým Festka postupně mířila, začít něčím jiným se však ukázalo jako dobrý krok. „U single speedů se dbalo na zakázkovou výrobu, každý chtěl individuální kolo. Na tom jsme se dost naučili a později to mohli přenést do výroby silničních kol.“ Navíc si díky prvním festkám vybudovali jméno v zahraničí a těží z něj dodnes, i když pevný převod už nahradili přehazovačkou a ocel vyměnili za karbon.
Jejich první karbonová kola už ale ve stojanech před kavárnami ani na silnicích nejsou k vidění. Festka je v jedné chvíli všechna vykoupila a majitelům nabídla modernější obdobu. „Chtěli jsme pro naše zákazníky udělat něco hezkého a zároveň použít rámy pro projekt ve Francii, kde slavný vinařský dům plánoval expozici z kousků pomalovaných umělci. Naší podmínkou bylo, že jim dáme použité rámy,“ vysvětluje spoluzakladatel Festky.
Nejstarší model, který se dodnes drží nejen na českých silnicích, je čtrnáctiletý Zero. Podle Mourečka dostojí i dnešním nárokům, což už se nejednou potvrdilo. „Před pár lety jsme chtěli všechna kola ještě jednou vyměnit za nejnovější typ. Majitelům jsme nabídli stejnou cenu, za kterou od nás Zero kupovali, ale z desítek lidí se našli asi jen dva, co by nám kolo prodali zpátky. Ostatní ho dát nechtěli,“ směje se Moureček.
A přesně taková chtěla Festka od začátku být. „Žádné módní výstřelky, které ztratí hodnotu, hned jak na nich cyklista vyjede z obchodu, ale kvalitní kola na dlouhé roky. Festky musejí sloužit alespoň dvacet let, některé mají najeto 130 tisíc kilometrů. A není to jen o kvalitě, rozhodující je i design. Proto děláme konzervativní tvary rámů. Ne proto, že bychom to neuměli jinak, ale aby kola nestárla,“ vyjmenovává základní principy Festky její spoluzakladatel s odkazem na současný trend, kdy kola velkých značek mění design s každým dalším modelem. „Zrovna tady máme na kontrole dvanáct let starý rám, který vypadá pořád jako nový,“ dodává s pýchou v hlase.
Michael Moureček
Český podnikatel, technologický designér a bývalý profesionální cyklista. Je desetinásobným mistrem ČR a držitelem více než 30 medailí. Zúčastnil se také legendárního Závodu míru. Je spoluzakladatelem a produktovou tváří značky Festka, která ručně vyrábí high-tech karbonová kola na míru pro klienty z celého světa.
Nejnovější modely se od těch prvních liší ve spoustě věcí, jen na české výrobě se nic nezměnilo. Karbonové trubky připravuje sušický Compotech, v pražské dílně se pak rámy ručně lepí a následně odcházejí do lakoven v Jeseníku a Milevsku. Zatímco mnozí světoví výrobci rámů už využívají čínské továrny, pro pražskou dílnu podobný krok na pořadu dne nikdy nebyl. Podle Mourečka by to ani nešlo. „Čína je na špičkové úrovni v mnoha věcech včetně technologií, ale tu naši neumí. Vše je tam nastaveno na masový trh, takže kdybychom chtěli vyrábět stejně jako teď, levněji to neuděláme. Bude to za stejné peníze, a ještě si zničíme kouzlo, které máme. V Číně to dobře vědí, proto se zanedlouho stanou naším největším odbytištěm,“ věří bývalý profesionální cyklista.
Příběhy z malovaných rámů
Koupě Festky ovšem není pro každého, nejlevnější rám vyjde na 150 tisíc korun, což u plně osazeného kola znamená cenovku kolem čtvrt milionu korun. Na první pohled astronomická částka ale není v cyklistickém světě zas až tak výjimečná. Ve stejných cenových kategoriích se pohybují i sériově vyráběná kola velkých značek. Pražskou dílnu ročně opustí dvě až tři stovky rámů, na kterých si pak zákazníci nebo partnerské obchody postaví kolo. Festce v posledních letech zajišťovaly obrat kolem dvaceti milionů korun. Do budoucna by výroba mohla vyrůst až na pět set rámů ročně, kapacity poprvé v historii značky převyšují poptávku.
Značka ale nabízí i dražší, exkluzivní rámy v řadě Art Collection. Vznikají ve spolupráci s předními výtvarníky, například s Michalem Bačákem či ilustrátorským duem Tomski&Polanski. Anebo s Jakubem Koisem, jehož motivy mají pro Michaela Mourečka osobní rozměr – inspiroval je vážný úraz, který spoluzakladatel Festky prodělal před pár lety při společné vyjížďce s klienty, a zachycují i jeho návrat zpět do sedla. Ručně malovaný rám vyjde i na půl milionu, ty největší zakázkové speciality atakují hranici milionu korun.
Karbonové trubky pro Festku připravuje sušický Compotech, v pražské dílně se pak rámy ručně lepí a následně odcházejí do lakoven v Jeseníku a Milevsku |
Někteří klienti si nechají vykreslit celý životní příběh. Například jeden malajsijský podnikatel si přál zachytit klíčové momenty své podnikatelské cesty. Nebyl zdaleka jediný. „Kolo pro ředitele AirAsia bude mít design arabských obkladů, na něž je jeho budoucí majitel odborník. Dělali jsme také rám inspirovaný operou Tosca, další zobrazoval šumavské vitráže a vzdával hold tradičnímu sklářskému průmyslu. Pro Čecha, který prožil část života v Austrálii, jsme zase na rám přenesli tamní západy slunce. A teď děláme pro Samsung dvě kola s tematikou vesmíru, která půjdou do soutěže,“ vyjmenovává spoluzakladatel Festky a upřesňuje, že letos takových ručně malovaných unikátů vznikne přes dvacet.
A kdo si kola od čtvrt milionu výš kupuje? Nic jako typický zákazník Festky prý neexistuje. Je to široká směsice národností a profesí zahrnující podnikatele, manažery, politiky, sportovce nebo filmové hvězdy. Záběry, jak se Prahou na Festce prohání Orlando Bloom, před pár lety obletěly svět. Cílovka ale nejsou jen zkušení cyklisté. „Nepřestává mě fascinovat, jaké máme množství začátečníků. Pro spoustu lidí jsme první kolo,“ říká Moureček. Že by Festka vyráběla kola pro snoby, jak občas zaznívá od kritiků, odmítá: „Je to nesmysl. Takový člověk si koupí něco, čím se může předvést a oslnit ostatní. S naším kolem to nejde, protože běžní lidé ho neznají. Naše zákazníky mám lidsky rád, líbí se mi, jak o věcech přemýšlejí.“
Konec těžkých časů?
U výrobce kol za stovky tisíc by se daly očekávat slušné zisky. Realita je však jiná, Festka se do černých čísel prakticky nikdy nedostala. Aktuálně je to podle Mourečka především kvůli velkým investicím. „Pořád reinvestujeme, dáváme peníze do vývoje a vstupujeme na nové trhy. Není to hned, vývoj rámu trvá i sedm let,“ upozorňuje. Navzdory milionovým ztrátám z posledních let, k nimž přispěla zejména příprava na plánovanou sériovou výrobu, kterou ale překazila pandemie a její ekonomické následky, Moureček věří, že značka k černým číslům přece jen směřuje. „Na papíře jsou to ztráty, ale já za tím vidím sedm nových modelů a možnost vyrábět do budoucna o něco víc rámů.“
Loňské zprávy, které mluvily o riziku předlužení, Moureček odmítá. Prostředky, které Festka čerpá, podle něj pocházejí od akcionářů, mezi něž patří také rodina advokáta Josefa Brože. Do Festky vstoupila před třemi lety a pomohla značce v nelehké situaci, dnes drží necelou třetinu akcií. Téměř dvoutřetinový podíl patří společnosti Scalatore spojené mimo jiné s bývalým profesionálním tenistou Tomášem Berdychem.
Oba zakladatelé už drží pouze jednotky procent, podíl ve firmě ale podle svých slov vyměnili za stabilitu. „Nyní máme podmínky, ve kterých zase můžeme tvořit. Josef Brož je jedním z majitelů sklárny Moser a chápe, že v řemeslných dílnách se věci nedějí přes noc. Rozumí byznysu, o věcech s námi diskutuje, ale ví, kde nám nechat volný prostor,“ vysvětluje Moureček, který věří, že k dřívějším úvahám o sériové výrobě se investoři nevrátí a Festka zůstane niche cyklistickou značkou.
Východní přísliby
Devadesát procent kol letos jako obvykle zamíří do zahraničí, kromě Spojených států zejména do Asie. Tamější zákazníci jsou podle Mourečka specifičtí v tom, že nekoupí nic, kde nevidí odpovídající hodnotu. „Tady je každý fascinovaný značkami, které vidí na Tour de France, ty jsou pro něj známkou kvality. V Asii je mnohem důležitější řemeslo.“
Po úspěchu v Malajsii a Japonsku teď s napětím očekává, co přinese Čína. Letos v únoru tady Festka otevřela vůbec první prodejnu zaměřenou výhradně na svoji značku a vstoupila tak do nové éry. „Nový obchod vznikl v Tung-kuanu. To je gigantická aglomerace u Šen-čenu, kde žije asi devadesát milionů lidí, kteří vytvářejí deset procent hrubého domácího produktu Číny. Věkový průměr je pod třicet let a dvacetiletí zákazníci za námi přijíždějí ve svých Ferrari,“ popisuje Moureček.
Koupě Festky není pro každého, nejlevnější rám vyjde na 150 tisíc korun, což u plně osazeného kola znamená cenovku kolem čtvrt milionu korun. |
Tamější zákazníci chtějí všechno pokud možno hned. S řešením na míru by Festka neuspěla, proto zde nabízí limitované edice skladových rámů. Bohaté Číňany přitom neodrazuje, že kvůli dovozním clům zaplatí dvakrát tolik co zákazníci v tuzemsku. Nejmodernější rám s titanovými spoji je vyjde na téměř půl milionu korun. Ale právě v Tung-kuanu Festka těží i z historické síly své značky. „Udělali jsme si tady velké jméno v single speedech, protože jsme stavěli věci, které v komunitě rezonovaly. Zákazníci, kterým bylo tehdy dvacet, si nás pořád pamatují a dnes od nás chtějí nové kolo.“
Mohlo by se zdát, že budoucnost Festky leží všude jinde jen ne v Česku. Její zakladatelé však věří, že opak je pravdou. Podle nich rostoucí zájem o cyklistiku řadí zdejší trh k těm nejslibnějším, a proto se vedle Číny plánují zaměřit právě na něj. Velká očekávání mají také od Polska. „Co se tam z hlediska cyklistiky a pozice naší značky děje, je fenomenální,“ říká s nadšením Michael Moureček. „A přijde to i sem, o tom jsem přesvědčený. Vidíme to ostatně už dnes. Na kole nikdy nejezdilo tolik lidí jako právě teď.“