Spojené státy sestřelily třetí podezřelý objekt stíhačkou F-22 | e15.cz

Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil sobotní sestřelení nad územím severního Yukonu s tím, že kanadské síly teprve analyzují trosky. Kanadská ministryně obrany Anita Anand odmítla spekulovat o původu předmětu, který měl podle ní válcovitý tvar.

Podle Pentagonu byl objekt ve vysoké nadmořské výšce nejdříve identifikován nad Aljaškou v pátek pozdě večer a monitorován americkým vojenským letadlem až do Kanady. Kanadská a americká letadla jej nadále sledovala a americká stíhačka F-22 objekt úspěšně sestřelila nad Yukonem. Trudeau celou akci koordinoval s americkým prezidentem Joem Bidenem. Objekt byl sestřelen střelou AIM 9X, píše Bloomberg.

Celé drama začalo počátkem únoru, kdy čínský špionážní balón létal nad Severní Amerikou, získal si pozornost celého světa a vyvolal diplomatický spor mezi USA a Čínou. Podle USA poslala Čína balón záměrně ke sledování. Podle Pekingu šlo jen o neškodné zařízení ke sledování počasí, které se vychýlilo ze svého kurzu. Americká armáda balón sestřelila 4. února.

Biden pak v pátek nařídil sestřelit další objekt spatřený nad Aljaškou. Ten samý den byl spatřen třetí objekt Severoamerickým velitelstvím protivzdušné obrany a společným americko-kanadským vojenským velitelstvím odpovědným za letecký a námořní varování.

Video se připravuje ... Čínský špionážní balón letí nad Spojenými státy • VIDEO Reuters

Kvůli znepokojení nad invazí do USA bylo nařízeno dočasné uzavření vzdušného prostoru nad Montanou poté, co byla zjištěna radarová anomálie. Stíhací letouny vyslané k vyšetřování však nezjistily žádný objekt, který by koreloval s radarovými zásahy. Omezení bylo od té doby zrušeno.