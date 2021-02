Audio-služba Spotify vstoupí na 85 nových trhů | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Trump zůstává šampionem republikánů

Pokud se bývalý americký prezident Donald Trump rozhodne v roce 2024 kandidovat do Bílého domu znovu, snadno získá nominaci Republikánské strany. Myslí si to senátor za stát Utah a neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2012 Mitt Romney, který je zároveň jediným republikánem, jenž při obou Trumpových impeachmentech hlasoval pro vinu. Exprezident má ve straně podle Romneyho stále obrovský vliv. „Kdyby se rozhodl založit vlastní politické hnutí, většina republikánů by k němu přešla,“ domnívá se Romney.

Slovenské nemocnice na hranici kapacit

Slovensko včera zaznamenalo rekordní počet hospitalizovaných s nemocí COVID-19, který přesáhl čtyři tisíce. Zdravotnická zařízení v pětimilionové zemi tak fungují na hranici kapacit. Premiér Igor Matovič přiznal, že se situace nelepší ani po zavedení vládních opatření a požádal státy Evropské unie o poskytnutí zdravotnického personálu. Pomoc již podle slovenských médií přislíbily Polsko, Rakousko a Rumunsko.

Z trhů a burz

Akcie v Evropě i USA uzavřely smíšeně

Americké akcie se v úterý opět na směru neshodly. Index S&P 500 se zvýšil o 0,13 procenta. Dow Jones přidal 0,05 procenta. Technologický index Nasdaq Composite se ale snížil přesně o půl procenta. Opět například výrazně zlevnily akcie Tesly, která se tak za rok 2021 propadla do červených čísel. Se smíšenými výsledky včera uzavřely obchodování také trhy v západní Evropě. Dařilo se hlavně britským a francouzským akciím. Londýnská a pařížská burza vyrostly shodně o 0,21 procenta. Naopak německý index DAX oslabil o 0,61 procenta a panevropský STOXX Europe 600 odevzdal 0,42 procenta.

Spotify chystá obří expanzi

Švédská streamovací audio služba Spotify, která již působí mimo jiné ve všech evropských zemích, v Kanadě a USA, hodlá vstoupit na 85 nových trhů v Asii, Africe a v Latinské Americe. Na své platformy přidá 36 nových jazyků. Služba se tak zpřístupní až miliardě nových zákazníků a do konce roku bude dostupná ve většině států světa. Spotify má nyní 345 milionů stálých uživatelů. V poslední době však čelí tvrdé konkurenci Applu, Amazonu či Googlu, kteří spustili vlastní hudební platformy. Na investory zpráva dojem neudělala. Akcie Spotify v úterý klesly o 3,83 procenta na 336,31 dolaru.

Tweet dne

Sterling climbs towards $1.41 as PM sets roadmap to easing lockdown https://t.co/D2jF1lGLsd pic.twitter.com/Tq1l1vl93o — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2021

Britský premiér Boris Johnson v úterý představil plán rozvolňování lockdownu v Anglii. Veškerá opatření proti šíření koronaviru by měla v největším regionu Spojeného království skončit 21. června. Kurz libry v reakci na to výrazně posílil vůči dolaru (aktuálně 1,42 dolaru za libru).

Stane se dnes