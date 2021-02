Cena letenky pro pejska či kočičku může majitele šokovat | E15.cz

Letadel na nebi v důsledku koronakrize ubylo a s nimi i dostupná kapacita pro přepravu lidí i zvířat. Nákup letenek pro domácí mazlíčky se tak pořádně prodražuje, v některých případech i několikanásobně oproti době před vypuknutím pandemie. Upozornil na to server Financial Times .

Zatímco předloni aerolinky uskutečnily více než 33 milionů letů, loni to bylo jen sedmnáct milionů, vyplynulo z dat společnosti Cirium. Dostupná kapacita, která souvisí i s převozem psů či koček, tak skokově klesla téměř o polovinu. Reálný prostor pro převoz domácích mazlíčků je však ještě menší.

Za koronakrize výrazně vzrostla poptávka po klasické nákladní letecké dopravě například zdravotnického materiálu. Dopravci tak mohli účtovat za nákladní dopravu více a převoz zvířat upozadili, nebo se od něho rozhodli upustit zcela.

„Jistá aerolinka účtovala za převoz psa z Los Angeles do Londýna 6500 dolarů, (téměř 140 tisíc korun – pozn. red.), tedy trojnásobek obvyklé ceny,“ citují Financial Times jednu ze společností zprostředkovávající převoz zvířat. „Jiný pes byl zase z letadla krátce po naložení vyložen, aby ho nahradily kočky saúdského prince,“ uvedl Bob Ghandour, majitel společnosti dopravující zvířata PetAirUK.

Nešťastný majitel si na let do New Yorku pro svého labradora musel počkat dalších šest týdnů. „Normálně by si na letišti JFK mohl vybrat ze tří až čtyř letů denně, ale teď zůstává jeden. Na denní bázi jsme dříve odesílali domácí mazlíčky též na španělský ostrov Tenerife, teď je k dispozici jediný let týdně,“ vysvětlil Ghandour. Byznys zprostředkovatelů dopravy zvířat se propadl „jen“ zhruba o třetinu, enormně ale přibylo práce s vyřízením každého přesunu.

Za patnáctihodinový charterový let z Vancouveru do Melbourne zaplatila kanadská společnost Worldwide Animal Travel 150 tisíc dolarů. Firma tak z Kanady dopravila 47 psů a devatenáct koček nedočkavým australským páníčkům. Zanetu Tsang tak letenka pro psa tímto spojem vyšla na sedm tisíc dolarů. „Pro svého psa bych udělala cokoli,“ řekla australské stanici ABC.

Ne všichni majitelé si mohli dovolit zaplatit okamžitý návrat zvířat domů, mnoho domácích mazlíčků proto uvízlo v nejrůznějších koutech světa. Ani úspěšné rezervování psa na daný let přitom stále není zárukou, že se vrátí majiteli. „Není neobvyklé, že aerolinka zruší rezervaci letu psa ve prospěch přepravení klasického nákladu, a to i dva dny před letem. Děje se to často,“ uvedla ředitelka společnosti AnimalCouriers Julia Baber.

Zatímco za lety zvířat si páníčkové řádně připlatí, za vlastní letenku vydají obvykle podobnou sumu jako před kornakrizí nebo i nižší. Výjimkou jsou dálkové lety.

Například čeští prodejci letenek uvedli, že průměrná cena letenky pro osoby loni klesla až o tři tisíce korun. Dopravci se tak podle prodejců snaží přilákat cestující zpět do letadel. V dlouhodobém horizontu nicméně očekávají, že si páníčkové kromě dopravy zvířat připlatí i za vlastní letenky, jejichž ceny mají růst.