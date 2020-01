Istanbulský starosta Imamoglu je populární jako Erdogan | E15.cz

Aktuální průzkum MetroPoll potvrdil, že Erdogan zůstává s 50,2 procenta hlasů nejpopulárnějším politikem v zemi, jeho náskok je však nepatrný. Imamoglu získal 48,6 procenta. Když se navíc podíváme na negativní hlasy, je situace zcela vyrovnaná. Prezidentovo působení neschvaluje 44,4 procenta Turků, starostovo 44,7.

Už loňské vítězství politika z opoziční Lidové republikánské strany (CHP) nad kandidátem vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) bylo považované za těžkou ránu pro Erdogana. „Nyní se Imamoglu připravuje na druhé vítězství nad Erdoganem, tentokrát na národní scéně,“ uvedl pro magazín Foreign Policy turecký ekonom Can Selcuki z poradenské společnosti Istanbul Economics. Příští prezidentské volby by teoreticky měly být v roce 2023. Stále ale není jisté, jestli se Erdogan pokusí své působení v úřadě prodloužit nad dva termíny.

Selcuki zdůrazňuje, že starostovi by k úspěchu pomohlo vyhrát v debatě o výstavbě kanálu v největším tureckém městě. Erdogan, fascinovaný megalomanskými projekty, by rád vybudoval na západ od Istanbulu novou spojnici Černého moře s Marmarským, která by ulevila přetížené Bosporské úžině. Má být 45 kilometrů dlouhá a stát patnáct miliard dolarů.

Odpůrci namítají, že nepanuje hospodářsky příznivá situace na vyčlenění prostředků na plán, který navíc může mít nepříznivé ekologické dopady. Imamoglu, který záměr kritizuje, argumentuje i ztrátou zemědělské půdy a městské zeleně a vyjadřuje obavy ze zvýšení rizika zemětřesení.

Na obyvatele Istanbulu námitky zabírají, tisíce jich stály před místním úřadem pro životní prostředí fronty na to, aby vyplnily stížnosti na projekt. Podle některých názorů není vyloučené, že Erdogan bude nucen od stavby pod tlakem veřejnosti ustoupit.