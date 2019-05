Svrhněte vládu, vyzval lid a armádu lídr venezuelské opozice Guaidó | E15.cz

Guaidó dnes oznámil, že začala závěrečná fáze svržení Madurovy vlády. Uvedl to na videu, obklopen několika vojáky a po boku s opozičním lídrem Leopoldem Lópezem, který je už dva roky v domácím vězení. Nyní je ale už López na svobodě, podle několika zdrojů díky vojákům loajálním Guaidóovi.

Video bylo natočeno dnes ráno na vojenské letecké základně Franciska Mirandy, nazývané též La Carlota, na okraji Caracasu. Základna leží ve stejné čtvrti, z níž venezuelský ministr komunikací Jorge Rodríguez dnes hlásil potlačování menší skupiny zrádců režimu. Opoziční televize TV Venezuela posléze zveřejnila video z okolí letecké základny, na němž jsou vidět skupiny lidí a vojáků a kouř. Podle televize jde o slzný plyn.

“Today, brave soldiers, brave patriots, brave men attached to the constitution have come to our call,”



