Thajsko zatklo desítky cizinců za porušování vládních opatření | E15.cz

EU a AstraZeneca se nedohodly

Evropské unii se navzdory včerejšími krizovému jednání stále nepodařilo vyřešit spor s britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca kvůli dodávkám antikoronavirových vakcín. Společnost dříve oznámila, že země EU dostanou v prvním čtvrtletí letošního roku 50 milionů dávek, to jest asi o šedesát procent méně než bylo slíbeno. AstraZeneca se hájí tvrzením, že uzavřený kontrakt nezaručuje Unii právo na požadované množství vakcín v určitém čase. Brusel to odmítá a tlačí na výrobce, aby chybějící vakcíny nahradil těmi z Velké Británie. To se zase nelíbí tamnímu premiérovi Borisi Johnsonovi. Evropská komise už loni v srpnu zaplatila AstraZenece za vakcíny 336 milionů eur, zhruba 8,8 miliardy korun.

Zátah na párty v Thajsku

Thajská policie zatkla 89 cizinců, kteří se provinili porušováním lockdownu. Ve čtvrtek o tom napsal britský list The Guardian. Mezi zadrženými jsou občané nejméně deseti zemí, včetně Spojených států, Velké Británie, Švýcarska a Dánska. Zatím není hlášeno, že by mezi nimi byli i Češi. Incident se odehrál na thajském ostrově Koh Phangan, který patří mezi populární turistické destinace. Cizinci se přes zákaz shromažďování zúčastnili spolu s 22 Thajci nepovoleného večírku v tamním baru. Zatčeným nyní hrozí až dvouleté vězení a pokuta ve výši 40 tisíc bahtů, tedy asi 29 tisíc korun. Provozovatel baru může dostat pokutu až 100 tisíc bahtů. Policisté prý konání párty odhalili díky sociálním sítím.

Černý den pro akcie

Americké burzy ve středu zaznamenaly nejvýraznější pokles za poslední tři měsíce. Dolů je táhly například akcie Boeingu. Nedařilo se ani gigantům Tesle, Facebooku, Applu či Amazonu. Index S&P 500 se snížil o 2,57 procenta. Dow Jones oslabil o 2,05 procenta a Nasdaq odevzdal 2,61 procenta. Nejistota vládla i na trzích v západní Evropě. Britský FTSE 100, německý DAX, francouzský CAC i panevropský STOXX Europe 600 shodně klesly o více než jedno procento.

Toyota předběhla Volkswagen

Německý Volkswagen už není největším světovým prodejcem automobilů. V roce 2020 ho na čele globálního žebříčku vystřídala Toyota. Japonská automobilka loni prodala 9,53 milionu automobilů, zatímco Volkswagen „pouze“ 9,31 milionu. Toyota se dostala na první místo poprvé od roku 2015, přestože poptávka po nových vozech v minulém roce kvůli koronakrizi celosvětově klesla o 14 procent. Podle analytiků agentury Bloomberg by se mohlo jednat o začátek nového trendu a Toyota bude dost možná překonávat německého konkurenta i v příštích letech.

We have no time to waste when it comes to tackling the threat of climate change. That’s why today, I’ll be taking action to address the climate crisis with the urgency science demands.