Spojené státy chtějí převzít a vlastnit Pásmo Gazy a přestavět ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam. Řekl to podle agentury AP americký prezident Donald Trump po úterním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Netanjahu byl prvním zahraničním lídrem, kterého Trump přivítal poté, co 20. ledna zahájil své druhé prezidentství.