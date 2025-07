Trump oznámil dohodu s EU. Týká se energií, zbraní i nových cel

Součástí dohody s Evropskou unií podle Trumpa je, že unie souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů (15,7 bilionu Kč) a s vyššími investicemi, konkrétně o 600 miliard dolarů (o 12,5 bilionu Kč), do amerického vojenského vybavení. Americký prezident to podle bruselského serveru Politico řekl americkým novinářům po skončení jednání, které se uskutečnilo na Trumpově golfovém hřišti v Turnberry v západním Skotsku a EU zastupoval i eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Celní sazba na dovoz z EU by měla podle Trumpa činit 15 procent a stejná sazba by se vztahovala na automobily. Dohoda se nicméně nevztahuje na léčiva. Stejně tak i pokud jde o ocel a hliník, cla zůstávají, dodal Trump. Bližší podrobnosti nebyly zatím vyjasněny, znamenalo by to nicméně, že tady by nejspíš zůstalo clo ve výši 50 procent.

Spojeným státům se dosud podařilo dosáhnout dohod s Británií, Japonskem, Indonésií a Vietnamem, ačkoli jeho administrativa nedodržela slib „90 dohod za 90 dní“. Dohoda s EU je velmi významná vzhledem k tomu, že USA a EU jsou vzájemně zdaleka největšími obchodními partnery a podílejí se ze třetiny na světovém obchodu.