Trump se pokusil usmířit s demokraty. Marně | E15.cz

Americký prezident Donald Trump nabídl o víkendu demokratům dohodu ve snaze ukončit rozpočtovou krizi. Výměnou za 5,7 miliardy dolarů na výstavbu zdi na hranici s Mexikem navrhl dočasnou ochranu pro zhruba 700 tisíc přistěhovalců, kteří se do Spojených států dostali bez řádných dokumentů jako děti. Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová plán okamžitě odmítla.

„Toto je smysluplný kompromis, který by obě strany měly přijmout,“ podotkl prezident. Zmínění nelegální imigranti by podle jeho návrhu měli získat právní ochranu a pracovní povolení na tři roky. Trump zároveň zdůraznil, že přijal některé demokratické body k ochraně hranic. Navrhl vyčlenit 800 milionů dolarů na naléhavou humanitární pomoc a dalších 805 milionů na techniku k detekci drog na vstupních místech do USA. Slíbil rovněž zvýšení počtu pracovníků ostrahy hranic.

Pelosiová tvrdí, že Trumpova nabídka je jen kompilací už dříve odmítnutých návrhů. „To, co je v prezidentově návrhu originální, není dobré. Co je v něm dobré, není originální,“ uvedla na Twitteru. Demokratům se nelíbí, že Trump dotčeným ilegálním imigrantům nenabízí trvalou ochranu. „Myslím si, že jsou to jen další falešné sliby, které vzbuzují falešné naděje,“ uvedl podle The New York Times demokratický senátor Richard Blumenthal. Bílý dům se ale setkal s částečnou kritikou i na pravici. Objevují se názory, že nabízí amnestii, která ilegální imigraci dále povzbudí.

Financování části federálních ministerstev a vládních agentur stojí kvůli sporu o zeď už celý měsíc, týká se více než 800 tisíc federálních zaměstnanců. Za tuto dobu klesla popularita prezidenta Trumpa dokonce i u jeho skalních voličů. Dá se předpokládat, že Trump se nynějším návrhem pokouší rozklížit jednotu mezi demokraty. Je možné, že část z nich bude pod tlakem rozpočtové krize dříve či později ochotná přistoupit na jím navrhovanou dohodu, kterou by dříve považovali za nepřijatelnou.