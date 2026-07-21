Trump spouští další obchodní úder. USA zatíží 50procentním clem kanadské zboží
- Americký prezident Donald Trump podepsal zavedení nových 50procentních cel na dovoz kanadského zboží v hodnotě téměř 20 miliard dolarů.
Washington tímto krokem reaguje na údajné diskriminační praktiky Kanady, které podle Bílého domu znevýhodňují americké automobily, alkohol i mléčné výrobky.
Nová cla vstoupí v platnost 19. srpna a zasáhnou širokou škálu produktů.
Spojené státy uvalí dodatečná 50procentní cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem tří dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky, píše agentura Reuters.
Trump při zavedení nových cel využil článku 338 zákona o clech z roku 1930. Budou se týkat daného zboží bez ohledu na to, zda je zahrnuto v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Podle Reuters se vztahují mimo jiné na cement, víno, nábytek či oděvy, ale také na hokejky, rybářské pruty a paruky. Výjimku mají kritické minerály, potaš, energie, ryby a zboží, na které se již vztahují cla na základě článku 232 obchodního zákona z roku 1962.
Podle amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera Kanada pokračuje - „na rozdíl od jiných partnerů a spojenců“ - v odvetných opatřeních proti Washingtonu, který se snaží o vyvážení obchodní bilance a ochranu amerického průmyslu v sektorech důležitých pro národní bezpečnost. Úřad obchodního zmocněnce USA uvedl, že se cla budou vztahovat na dovoz z Kanady v hodnotě téměř 20 miliard dolarů (asi 424 miliard korun). Podle údajů amerického Úřadu pro sčítání lidu to představuje přibližně 5,2 procenta z celkového objemu zboží v hodnotě 382 miliard dolarů, které USA z Kanady dovezly v loňském roce.
Bílý dům uvedl, že Kanada uvalila na automobily dovážené z USA cla a kvóty, přičemž tak neučinila v případě vozidel z jiných zemí. Většina kanadských provincií podle něj také pozastavila prodej amerických alkoholických nápojů. Dovoz amerických automobilů do Kanady v uplynulém roce klesl o 22 procent, dovoz alkoholických nápojů o 81 procent, sdělil podle Reuters Bílý dům.
Návrhy na řešení
Kanadský premiér Mark Carney řekl, že jeho vláda předložila komplexní návrhy na vyřešení obchodních sporů s Washingtonem. Zdůraznil, že dřívější Trumpova cla byla v rozporu se severoamerickou obchodní dohodou.
„Tento obchodní spor zvýšil náklady pro rodiny, zejména v USA,“ uvedl podle Reuters Carney. „Kanada je připravena intenzivně jednat o řešení otevřených otázek s USA ve prospěch občanů obou zemí,“ dodal.
Trumpovo rozhodnutí přichází podle agentury AFP jen několik dní poté, co prezident pohrozil severnímu sousedu zvýšením cel kvůli kouři šířícímu se z hořících kanadských lesů. Podle agentury AP může krok vyvolat novou vlnu ekonomického chaosu, nárůst inflace a další zhoršení vztahů mezi oběma státy.