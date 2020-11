Turecko mění klíčové posty v ekonomice. Volkswagen investuje na Slovensku | E15.cz

Erdoğanův „korunní princ“ podal demisi

Turecko má za sebou velmi chaotický víkend, během kterého došlo ke dvěma důležitým personálním změnám v hospodářském sektoru. Prezident Recep Tayyip Erdoğan nejprve v sobotu odvolal šéfa centrální banky Murata Uysala. Ve funkci ho nahradil Naci Ağbal. Ten se tak stal již čtvrtým ředitelem centrální banky za posledních pět let. V neděli pak nečekaně rezignoval turecký ministr financí a Erdoğanův zeť Berat Albajrak, který je mnohými vnímán jako prezidentův možný nástupce. Stát se dlouhodobě potýká s vysokou inflací a rekordně nízkým kurzem domácí měny. Média připomínají, že Albajrak měl s Ağbalem v minulosti spory.

Ázerbájdžán se chlubí válečnými úspěchy

Navzdory již dvěma uzavřeným dohodám o příměří pokračuje válečný konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem o sporné území Náhorní Karabach. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev v neděli prohlásil, že vojenské síly jeho země dobyly klíčové město Šuša. To by znamenalo pro Ázerbájdžán velký strategický úspěch. Arménští představitelé nicméně Alijevova slova popřeli a tvrdí, že boje o Šušu ještě neskončily. Konflikt v Náhorním Karabachu trvá již od září a vyžádal si asi 5000 lidských životů.

Akcie ve světě prudce rostly

Akcie v uplynulém týdnu mohutně posílily. Investoři reagovali pozitivně na sčítání a výsledek amerických prezidentských voleb. Index Dow Jones za celý týden vyrostl o 6,87 procenta. Širší S&P 500 zpevnil o 7,32 procenta, a Nasdaq Composite dokonce o 9,01 procenta. Pro poslední dva indexy se jednalo o nejlepší týdenní výsledek od dubna. O více než sedm procent vyrostly také hlavní burzy v západní Evropě - německý DAX, francouzský CAC a panevropský STOXX Europe 600. Prudký nárůst hlásí v pondělí ráno také akciové trhy v Asii. Japonský Nikkei 225 přidal 2,5 procenta a dostal se na nejvyšší hodnotu od roku 1991.

Volkswagen rozšíří závod v Bratislavě

Německý automobilový koncern Volkswagen plánuje významně investovat do rozšíření svého závodu v Bratislavě. Náklady by se měly vyšplhat až na jednu miliardu eur, tedy přibližně 26,5 miliardy korun. Rozhodnutí padlo poté, co automobilka musela letos v létě kvůli pandemii zrušit plánovanou výstavbu nového závodu v Turecku. Bratislava je podle představitelů společnosti vhodnou alternativou. Firma pouze lituje toho, že nebude moci rozšířit svůj podíl na tureckém trhu. Volkswagen už teď patří k největším zaměstnavatelům na Slovensku. V zemi zaměstnává téměř 14 tisíc lidí.

A sincere message to our neighbors:



Trump's gone in 70 days



But we'll remain here forever



Betting on outsiders to provide security is never a good gamble



We extend our hand to our neighbors for dialog to resolve differences



Only together can we build a better future for all.