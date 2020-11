Biden začíná sestavovat svou vládu. Objevit by se v ní mohli Sanders nebo Warrenová | E15.cz

Zpravodajské agentury spekulovaly, že vzhledem k neochotě prezidenta Donalda Trumpa uznat volební porážku by mohlo být i začínající přechodné období nebývale turbulentní. Podle zdrojů agentury AP se 45. prezident USA nechystá Bidenovi k vítězství poblahopřát a pravděpodobně jen na konci svého mandátu „zdráhavě opustí Bílý dům“.

„Vždycky bouřlivé desetitýdenní přechodné období před dnem inaugurace je už tak zkrácené o dodatečný čas, který byl potřeba na určení vítěze úterních voleb,“ dodává AP.

I proto se podle médií hned druhý den po ohlášení výsledku Bidenova pozornost obrátila ke klíčovým personálním rozhodnutím. Jedním z těch nejdůležitějších byl výběr příštího personálního šéfa Bílého domu.

Na Twitteru se mezitím objevil ověřený účet, na kterém tým kolem Bidena a nově zvolené viceprezidentky Kamaly Harrisové hlásil podrobnosti ohledně svých plánů na nejbližší dny.

Už v pondělí by mělo být známé složení pracovní skupiny, jejímž úkolem bude vypracovat podklady pro strategii boje proti epidemii covidu-19. Mluvčí Bidenova volebního štábu Kate Bedingfieldová v neděli ve vysílání televize NBC News avizovala, že v čele výboru budou Vivek Murthy a David Kessler. První jmenovaný je někdejším šéfem amerického úřadu pro veřejné zdraví, druhý v minulosti vedl Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

We are preparing to lead on Day One, ensuring the Biden-Harris administration is able to take on the most urgent challenges we face: protecting and preserving our nation's health, renewing our opportunity to succeed, advancing racial equity, and fighting the climate crisis.