Turisté, pozor: ve Španělsku a Portugalsku narazíte na vyšší poplatky i tvrdé pokuty

Španělsko se dál drží na špičce oblíbených prázdninových cílů — jen loni sem přijelo přes 90 milionů turistů, což je o deset procent víc než rok předtím. Masivní nápor ale přináší i problémy, a tak radnice zavádějí nová pravidla, jak davy korigovat.

Například v Katalánsku se zvýšila turistická daň, která může dosáhnout až 15 eur za noc. Barcelona k tomu ještě připočítává vlastní příspěvek — u luxusních hotelů zaplatí hosté navíc 6,75 eura. Město také omezuje počet výletních lodí, které mohou připlout do přístavu, a do roku 2030 chce zcela zakázat krátkodobé pronájmy bytů pro turisty. Turisté se už nedostanou ani na oblíbenou linku do parku Güell, protože byla vyškrtnuta z map.

Méně nahoty i alkoholu

Podobně reaguje Málaga, kde radnice stopla vydávání povolení na nové turistické pronájmy ve více než čtyřech desítkách čtvrtí. K tomu se přidává pokuta 750 eur, pokud se někdo bude procházet centrem bez trička. Na Baleárách, konkrétně na Ibize a Mallorce, se přitvrdilo v prodeji alkoholu: obchody ho nesmějí prodávat od půl desáté večer do osmi ráno. Pití alkoholu na ulici může přijít až na 3000 eur.

Také Portugalsko zpřísňuje dozor nad chováním návštěvníků. Přestože je známé pohodovou atmosférou a přátelským přístupem, v letoviscích, jako je Albufeira, platí nová pravidla. Chůze po městě v plavkách se může prodražit až na 1500 eur. Veřejná nahota vyjde ještě dráž. Kdo si k moři přinese hlučný reproduktor, riskuje pokutu, která se může vyšplhat až k 36 tisícům eur. Přísně se trestá i konzumace alkoholu na ulicích, plivání a močení na veřejných místech — místní úřady to považují za ohrožení veřejného pořádku a hodlají pokuty důsledně vymáhat.