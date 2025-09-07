Ukrajinské drony zasáhly klíčový ropovod Družba
Ukrajina v noci na dnešek zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země, napsala ráno agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na Telegramu, že zařízení strategického významu pro transport ropných produktů z běloruských rafinerií do Ruské federace bylo výrazně poškozeno požárem. Přesný rozsah škod není ale zatím znám.
Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejich útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody. Například benzín se podle vyjádření Brovdiho, známého také pod přezdívkou Maďar, v Rusku stává ve válce nedostatkovým produktem. Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu.
Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři a jejich vlády v srpnu reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V pátek o věci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se slovenským premiérem Robertem Ficem. Fico dlouhodobě obhajuje dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko, zatímco některé další evropské země včetně Česka se závislosti na dodávkách ruských energií postupně zbavily. K přerušení dodávek ruské ropy vyzval evropské země také šéf Bílého domu Donald Trump.