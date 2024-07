Kudy v Česku vede ropovod Družba? Možná právě za vaším domem, podívejte se na mapu

Družba je se svou délkou více než 5 000 kilometrů nejdelší ropovod světa. Jeho historie sahá hluboko do poloviny minulého století. Začíná v ruské Samaře, kde se do něj sbíhají další produktovody ze Sibiře a Uralu, a pokračuje na západ.

Na území Běloruska se rozděluje na severní větev mířící přes Polsko do Německa a inkriminovanou jižní větev, která protíná západní část Ukrajiny. U jižních hranic se opět dělí. Severní potrubí zamíří na Slovensko a do České republiky, jižní pak do Maďarska.

Síť ropovodu Družba, který dnes navazuje i na další produktovody|Živě.cz

Český úsek družby spravuje MERO ČR, a.s.

Družba je relativně stará – na území tehdejšího Československa totiž zamířila už v polovině minulého století. Od 90. let tuzemskou část infrastruktury spravuje akciová společnost MERO ČR (MEzinárodní ROpovody), která produktovod o celkové délce 473,3 km včetně zdvojení postupně modernizovala.

Schéma české části ropovodu Družba|MERO ČR, a.s.

Jelikož historie Družby v Česku sahá hluboko do 60. let, její trasa už často splynula s okolím. Potrubí je zároveň na většině území zahloubeno, na první pohled si ho nevšimnete.

Nejviditelnější stopou ropovodu po jeho modernizaci v 90, letech jsou hlavně průseky a doprovodná infrastruktura – zejména koncové terminály, centrální tankoviště v Nelahozevsi a trojice čerpacích stanic na jihu Moravy a nedaleko Kolína.

Přesná trasa ropovodu na OpenStreetMap

Samotné MERO na svém webu nabízí hrubý plánek trasy, pomůže ale komunitní mapa OpenStreetMap, ve které si snadno vyfiltrujete kompletní trasu na českém a slovenském území.

Průseky a stavby uvidíte i na Mapy.cz a Googlu

Družba do Česka vstupuje na jihovýchodním okraji země mezi Hodonínem a Rohatcem. Když tato a další místa v trase produktovodu srovnáte s leteckými snímky a záběry ze Street View a Panoramy od Seznamu, snadno narazíte právě na zmíněné průseky, místy odlišnou barvu polí a nadzemní stavby.

