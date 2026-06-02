Už se to sype. Kytky od Pepy čelí insolvenčnímu návrhu, skupinu Twist opustil klíčový investor
- Klíčový fond CEIP Ondřeje Benáčka holding Twist definitivně opustil.
- V insolvenci jsou Kytky od Pepy.
- Franšízanti ale mají nadále šanci.
V insolvenčním rejstříku od pondělí vězí síť květinářství působící pod značkou Kytky od Pepy. Navrhovatelem je její dodavatel reklamních polepů a vývěsních štítů, společnost Progresa. Celkový dluh je přitom relativně malý. I po přičtení pohledávek dalších dvou věřitelů dosahuje 2,5 milionu korun.
Progresa v návrhu uvedla, že závazky vznikaly postupně na základě jednotlivých objednávek od června minulého roku do letošního února. Její neproplacené faktury činí 960 tisíc korun.
Pět firem v insolvenčním rejstříku
Podání návrhu je další indicií, že Twist už nemá situaci pod kontrolou. Skupina, která loni vykázala hrubý provozní zisk kolem 200 milionů korun, má v insolvenčním řízení momentálně už pět firem, z nichž už jsou tři ve vyhlášeném úpadku. Konkrétně jde o společnost Trdlokafe Development 1, která provozuje síť prodejen trdelníků, dále síť Bubblify International, jež má stánky s bublinkovými čaji, a nakonec prodejce nanuků Naše Zmrzka. Od minulého týdne jsou v insolvenčním řízení také kiosky se skořicovými rolkami Cinname International, na což již upozornily Seznam Zprávy.
Insolvenční návrh na květinářskou franšízovou skupinu se od těch předchozích příliš neliší. Jeden z připojených věřitelů, společnost 3plus Interier, už dokonce dříve přihlásila pohledávku i do řízení společností Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Až na výjimky se do řízení hlásí obchodní partneři, kteří nedostali zaplaceno za provedené služby, nebo franšízanti zklamaní z nedodržení slibů.
Skupina Twist na jejich adresu dlouho reagovala prohlášením, že jejich pohledávky jsou sporné, a proto v insolvenci neoprávněné. Svou finanční kondici popisovala jako adekvátní a sebe jako solventní. Když však seznam přihlášených věřitelů nezadržitelně bobtnal, špatnou finanční kondici nakonec připustila a navrhla problémy řešit reorganizací.
Reorganizace, nebo konkurz?
Nyní už je ale jasné, že tento záměr bude muset realizovat bez svého klíčového partnera, a to investiční skupiny CEIP Ondřeje Benáčka, která na sklonku loňského roku přišla skupinu Twist pomoct zachránit. CEIP měla se svým kapitálem sloužit jako obranný val vůči hordě věřitelů a se svým know-how zase pomoct uřídit kolos, jehož základní myšlenka, tedy budování franšíz, podle Benáčka dávala smysl.
Brzy se ale ukázalo, že problémy skupiny jsou hlubší a tlak se stal neúnosným. „Twist jsme podpořili s přesvědčením, že se podaří stabilizovat fungování skupiny a následně vytvořit prostor pro další růst a expanzi jednotlivých značek. Bohužel však došlo ke koordinovanému tlaku na strukturu společnosti, která se pod tíhou insolvenčních návrhů a nevyřešených obchodních vztahů dostala do velmi složité situace,“ konstatuje řídicí partner CEIP Benáček.
„Po důkladném vyhodnocení všech okolností jsme se rozhodli postoupit naši pohledávku za skupinou Twist a ukončit naše působení v projektu,“ dodal. Na doplňující dotaz, kdo je novým majitelem pohledávky, neodpověděl.
Podle dřívějších informací vložil CEIP prostřednictvím svého fondu do Twistu minimálně desítky milionů korun, čímž do zástavy získal všechny podíly jednotlivých akcionářů skupiny v mateřské skupině Twistcafe Group. Tu ovládá trojice podnikatelů Radek Klein, Andrea Fenn a Daniel Ryška.
CEIP se nyní podle svých slov pokusí pomoci aspoň jednotlivým franšízantům, kteří o to projeví zájem. „V průběhu posledních týdnů se na nás začali obracet s tím, že u nich došlo k ukončení smluv a měli by zájem pokračovat v podnikání. Na základě těchto skutečností jsme dospěli k závěru, že existuje reálný prostor pro vytvoření nové platformy, která umožní vybudování úspěšných franšízových poboček,“ doplnil Benáček s tím, že v úvodní fázi se k projektu připojí desítky partnerů.