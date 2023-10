Válka v Izraeli ONLINE: Lídři Evropy a arabských zemí budou jednat o válce Izraele | e15.cz

Tuzemská zbrojařská společnost STV Group brzy dodá do Izraele 3000 plátů do balistických vest. Česká ministerstva již udělila licenci na jejich vývoz. Po návštěvě výrobního podniku firmy v Poličce to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). České ministerstvo obrany o tuto pomoc požádala izraelská vládní agentura SIBAT. Podle ministryně to nemusí být poslední česká pomoc Izraeli. Další možností by podle ní bylo vyslání vojenské polní nemocnice.

Konflikt v Izraeli sledujeme v online přenosu níže: