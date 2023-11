Válka v Izraeli ONLINE: Izrael a Hamás dosáhly předběžné dohody na pozastavení války | e15.cz

Apple, Disney a další pozastavily marketing na platformě X

Firmy Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate pozastavily marketing na platformě X poté, co její majitel Elon Musk sdílel protižidovský příspěvek. Informují o tom server listu The New York Times a agentura Reuters.

Musk ve středu reagoval na příspěvek, podle kterého Židé podporují "nenávist vůči bělochům". "Říkáš přesně pravdu," napsal k postu podnikatel.

Jeho krok kritizoval mimo jiné Bílý dům, podle něhož je "nepřijatelné opakovat ohavnou lež, která stojí za nejsmrtelnějším aktem antisemitismu v americké historii". Odkazoval tak na konspirační teorii rozšířenou mezi neonacisty, podle které mají Židé tajný plán na podporu nelegální imigrace do západních zemí s cílem podrýt autoritu tamní bílé většiny. Na tuto konspirační teorii se odkazoval mimo jiné Robert Bowers, pachatel útoku na pittsburskou synagogu z roku 2018, při níž zemřelo 11 věřících.

Ve čtvrtek svou reklamu na X pozastavil technologický gigant IBM a teď ho následovaly další společnosti.

Platformu X, dříve známou jako Twitter, převzal Musk loni v říjnu. Za jeho působení se mimo jiné uvolnila pravidla pro psaní příspěvků, což podle kritiků se otevřelo cestu k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Síť se kvůli oslabenému moderování obsahu potýká s odchodem inzerentů.