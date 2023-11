Válka v Izraeli ONLINE: Izrael po válce přijme odpovědnost za Gazu | e15.cz

Izrael vítá nasazení amerických jaderných ponorek v regionu

Izrael reagoval na oznámení americké armády, že ponorka třídy Ohio nesoucí jaderné střely se nachází na Blízkém východě. „Je to vždy dobrá zpráva, když Američané do regionu posouvají více zbraní," řekl novinářům mluvčí izraelské armády Richard Hecht. „Vnímáme to jako odrazující a stabilizační prvek v regionu," dodal.