Víš, co máš dělat, řekl pilot za letu a vyskočil z letadla. Studentka musela sama přistát
- Instruktor letecké školy v Argentině během výcvikového letu nečekaně vyskočil z letadla Cessna 150.
- Šokované dvaadvacetileté studentce, která s ním byla na palubě, předal pilot stručné instrukce k řízení.
- Žena i přes obrovský stres zachovala chladnou hlavu a se strojem zvládla zcela bezpečně a bez poškození přistát.
Pilot letecké školy v Argentině během letu vyskočil z letadla a zemřel po pádu na zem. Jeho studentce se podařilo se strojem bezpečně přistát, uvedla ve středu stanice CNN s odvoláním na sdělení prokuratury.
Incident se odehrál 4. července u města Toledo ve střední Argentině. Dvaačtyřicetiletý instruktor Leandro Andrés Bertazzo byl na palubě letadla Cessna 150 společně s 22letou studentkou Rosariou.
Studentka uvedla, že jí Bertazzo v jednu chvíli řekl: „Víš, co máš dělat, pokračuj.“ Poté si sundal sluchátka, rozepnul bezpečnostní pás, otevřel dveře a vyskočil z letounu.
Eduardo Álvarez, šéf letecké školy Flying Parrot Córdoba, uvedl, že nic nenasvědčovalo tomu, že by pilot plánoval z letadla vyskočit. Téhož dne podle něj absolvoval let s jiným studentem. „Lidská mysl je složitá,“ řekl.
Studentce se podařilo přistát
Otevřít dveře letadla za letu je extrémně obtížné. Álvarez to přirovnal ke snaze otevřít dveře automobilu jedoucího rychlostí 200 kilometrů v hodině. Rosarii se navzdory tomu, že byla v naprostém šoku, podařilo s letadlem bezpečně přistát, dodal Álvarez s tím, že letadlo neutrpělo žádné poškození.
Studentka si podle Álvareze zachovala jasnou mysl a jednala rozhodně a profesionálně. Její přistání označil v rozhovoru s televizní stanicí Todo Noticias za perfektní. Podle argentinských médií byl Bertazzo zkušený pilot a působil také jako letecký instruktor v sousedním Chile.