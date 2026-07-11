Zahrádkáři gastronomie: pět skrytých oáz v Praze, kam utečete před ruchem velkoměsta
- Zahrádky představují v letníá sezóně vyhledávanou část restaurací a kaváren.
- Ukrývají se v klidných vnitroblocích nebo rušných dvorcích.
- Podívejte se na ty nejlepší z nich.
Představujeme pět jedinečných podniků, kde zahrádka není posezením u hlučné ulice. Nabízejí klid, stín stromů i středomořskou atmosféru přímo v centru metropole. Podívejte se do skryté zahrady s platany u Václavského náměstí, na rušný karlínský dvorek s tankovým pivem a street foodem, nebo do prvorepublikové vily na Vinohradech, která evokuje pocit, že jste na návštěvě u přátel. Těšit se můžete na snídaně bez polotovarů, moderní francouzsko-italskou kuchyni, vyhlášené větrníky i rychlé „guilty pleasures“ z grillu.
Garden’s
Gardens |
Na dohled od Václavského náměstí, přesto ukrytá před ruchem tramvají a davem lidí. Garden’s provozují manželé Lucie a Marek Dudákovi od roku 2014. Původně nesl název Styl & Interiér a šlo o obchod s interiérovými doplňky. Po několika měsících se provoz rozšířil o kavárnu a postupně se proměnil ve francouzsko-italskou restauraci s vlastní cukrárnou a výběrovou kávou.
Dominantou prostoru je zahrada se starými platany, která působí mimořádně uklidňujícím dojmem. Vzrostlé stromy, zeleň a přirozený stín vzbuzují pocit, že jste se ocitli na klidném venkově. Až do otevření restaurace byl dům veřejnosti
prakticky nepřístupný a sloužil pouze nájemníkům bytových jednotek. V zadní části se původně nacházela sochařská dílna. Svou zahradou se Garden’s odlišuje od ostatních podniků v okolí, na její provoz má však zásadní vliv počasí. „Kapacita restaurace je v letních měsících přibližně dvojnásobná oproti zimnímu období, což se samozřejmě promítá i do celkového obratu. Navíc se jedná jak o místo pro běžné posezení hostů, tak důležitý prostor pro soukromé a firemní akce. V letních měsících zde pořádáme svatby, konference, garden party nebo větší eventy až pro 150 hostů,“ uvádí Lucie Dudáková.
Kuchyni vede šéfkuchař Michal Šorf, který vytváří menu inspirované francouzskou a italskou gastronomií v moderním pojetí a s důrazem na sezonnost, kvalitu surovin a lehkost. Přes léto se v nabídce objevují studené polévky jako gazpacho a široký výběr salátů, prostor dostávají také ryby a mořské plody. Významnou součástí Garden’s je vlastní cukrárna, v níž šéfcukrář Radek Čejka propojuje to nejlepší z české a francouzské cukrařiny. Za ochutnání stojí zdejší větrník se třemi druhy krému, jenž se pro podnik stal signifikantním.
Vnitroblock
Vnitroblock |
Holešovický Vnitroblock vznikl téměř před deseti lety jako multifunkční prostor. Dnes je jeho součástí kavárna, bistro, pražírna kávy Not Another Boring Roastery, pekárna Skýva, D&B Gallery, taneční studio Sector a artlab ArtMoment. V uličce, která vede z Dělnické do Vnitroblocku, sídlí řemeslná palírna Garage22, barbershop či obchod s oblečením. „Nechtěli jsme vytvořit jen další kavárnu. V představách jsme měli místo, kde člověk může strávit celý den – od snídaně přes pracovní mítink až po večerní drink nebo event. Takový útěk od reality, který má energii, ale zároveň je přirozený a neformální,“ popisuje Lukáš Žďárský, jeden ze zakladatelů společnosti Dudes & Barbies.
Ta kromě Vnitroblocku provozuje také podniky Kavárna, co hledá jméno či Bistro B. Zahrádka je letos v provozu třetí sezonu. I za relativně krátkou dobu stihla zahýbat s návštěvností a promítnout se do tržeb podniku. „Upřímně, zahrádka se ukázala jako zásadní. Díky ní dokážeme udržet tržbu na úrovni nejlepších dní. Pro nás tedy není zahrádka ‚nice to have‘, ale absolutní ‚must have‘,“ přiznává Lukáš Ždárský. V letošním roce proto s kolegy plánují přidat ještě další, menší zahrádku před pekárnu Skýva v ulici Tusarova. Zahrádku ve Vnitroblocku tvoří
velký otevřený prostor se stromy a trávou, kam se pohodlně usadí až 100 lidí. Má tedy spíše charakter dvora. V létě prostor funguje i jako alternativní stage pro menší akce, stejně tak slouží ke komerčním pronájmům. Gastronomická nabídka Vnitroblocku staví na kombinaci kávy z vlastní pražírny, snídaních a brunchích, neméně zásadní je také večerní provoz s drinky. V mezičase restaurace podává obědové menu. Lukáš Žďárský coby highlight vyzdvihuje chléb z pekárny Skýva s vajíčkovou pomazánkou nebo holandský řízek v podání šéfkuchaře Vnitroblocku Dominika Dorňáka. Z bezmasých jídel zaujme tofu meatballs s kokosovým mlékem, pečenými bramborami grenaille a koriandrem.
Bistro Monk
Bistro Monk |
Před osmi lety otevřela Maja Poula Bistro Monk v Michalské ulici, aby Praze ukázala, jak podle ní vypadá kvalitní snídaně. Díky investici svého otce mohla v roce 2024 rozjet Bistro Monk 2.0 na Maltézském náměstí, o pár měsíců později na stejné adrese vznikl ještě Bar Monk. Na místě moderního dvojpodniku dříve sídlila restaurace Konírna a před ní U Vladaře. Bistro Monk 2.0 disponuje zahrádkou, jež jako by byla přenesená ze Středomoří. Ostatně to, že zde rostou citrony, upoutá pozornost. „Naším cílem bylo vytvořit prostor, který respektuje okolí i historii budovy, ale zároveň přináší současného ducha. Kombinujeme historické
prvky s minimalistickým, čistým designem, aby se u nás cítili dobře místní i lidé, kteří si k nám chtějí odskočit z ruchu centra a oddychnout si. To všechno pět minut od Karlova mostu. Zároveň je zahrádka oddělená od ulice, takže vám kolemjdoucí turisté nekoukají do talíře,“ vyzdvihují manažerky provozů Denisa Třísková a Michaela Vavrincová.
Základem nabídky jsou snídaně, jež zde podávají po celý den až do zavíračky. Některá vybraná jídla si dokonce hosté mohou dopřát i během noci v Baru Monk.
„Všechny suroviny si vyrábíme v základní formě a v naší kuchyni nenajdete žádné polotovary. Na to jsme velmi pyšní,“ upozorňují Třísková s Vavrincovou. Vejce sem vozí chovatel třikrát týdně. Maso pochází od českých farmářů, pečivo Bistro Monk odebírá z pekárny U Kalendů. Mezi bestsellery patří avotoast Bali, kde avokádovou pomazánku na chlebu doprovázejí dvě zastřená vejce, holandská omáčka a nakládaná zelenina. Přidat si k tomu lze navrch ještě opečenou slaninu nebo lososa marinovaného v citrusech. Populární jsou také Monk superfood bowl s humusem z pečené zeleniny a batátů s fetou a quinoou nebo vejce benedikt carbonara. Ze sladkých snídaní vedou borůvkové lívance se šlehačkou.
Bufet, Dva kohouti, Terminál Karlín
Bufet, Dva kohouti, Terminál Karlín |
Ve vnitrobloku na adrese Sokolovská 55 pracuje vedle sebe několik gastronomických konceptů. V zadní části domu sídlí od roku 2018 Dva kohouti, pivovar s výčepem. Naproti otevřelo Ambiente svůj Bufet, který měl původně vařit hlavně pro hosty pivovaru, díky okolním kancelářím si ale záhy vybudoval vlastní klientelu. V roce 2022 na dvorek přibyly dva lodní kontejnery se street foodem, podnik Terminál Karlín, jenž se postupně rozšířil o cateringovou firmu a eventové prostory ve sklepení domu. Mix industriálního Karlína, pivovaru Dva kohouti a otevřeného městského dvorku vytváří spíš živý veřejný prostor než klasickou zahrádku. V pivovaru se během nejteplejších dní roku za večer vyčepují dva tisíce piv. Bufet prodá od března do září denně až 300 burgerů. V takovém množství je potřeba maximálně zefektivnit výdej. Dva kohouti a Bufet zavedli samoodbavovací kiosky, jídlo z Bufetu i Terminálu Karlín si lze objednat také pomocí QR kódu. „Většinu jídel připravujeme den předem – například maso dopředu meleme, dochucujeme a předpékáme na ohni. Jídla pak držíme teplá a vydáváme velmi rychle, bez šokování nebo chlazení,“ zdůrazňuje Petr Benda, šéfkuchař a generální manažer Bufetu. Přes den Bufet funguje jako hospoda a vydává plnohodnotná jídla jako grilované kuře s paprikovou omáčkou a bramborovými noky nebo trhané maso s bramborovou kaší. Večer se do popředí dostávají „guilty pleasures“
pokrmy jako již zmíněný hamburger nebo smažené kuře v housce, které se sezonně obměňuje. Zatímco my si ho vychutnali se zelným salátem s kari majonézou, během léta jej budou doplňovat okurky a tzatziki. Nabídka Terminálu Karlín se zaměřuje na street food. „Vycházíme z jednoduché myšlenky: dělat moderní, kvalitní jídlo. Inspirujeme se hlavně Asií a Mexikem. Snažíme se kombinovat výrazné chutě – sladké, pálivé, kyselé – aby pokrmy byly zapamatovatelné,“ přibližuje koncept jeho majitel Petr Janoušek. Z nabídky vyzdvihuje zejména bao buns s kuřecím masem nebo trhaným hovězím a chicken katsu – korejský smažený kuřecí řízek podávaný s rýží.
Výrazný podíl na oblibě karlínského dvorku má pivovar Dva kohouti. Přes týden otevírá od tří hodin a o víkendu už od dvanácti, kdo však během slunných dní chce ulovit stůl, přichází ještě o něco dříve. „Nepovažujeme se za craftové místo, které ocení jen pivní ‚geeci‘. Naopak, vítáme i lidi z kanceláří, turisty, expaty… A snažíme se vařit pivo, které bude pitelné i pro hosty, kteří mu až zas tak neholdují,“ uvádí generální manažerka Dvou kohoutů Ivana Kubíčková. Vlajkovou lodí je Místní ležák, letním hitem je malinový sour s nezaměnitelnou růžovou barvou a perfektně osvěžující chutí. „Vedle vlastních piv nabízíme i kousky od hostujících pivovarů, celkově jich máme na čepu okolo deseti. Snažíme se mít zástupce různých stylů, aby byla nabídka pestrá,“ shrnuje Ivana Kubíčková.
Vila 63
Vila 63 |
O vznik kavárny na pomezí Vinohrad a Vršovic skryté v prvorepublikové vile za zelenou brankou s číslem 63 se zasadila Dominika Blažević spolu s týmem lidí, kteří provozují Café Jen. „Původně šlo hlavně o zahradu u starého domu na Vinohradech. Začali jsme s myšlenkou otevřít ji lidem jako místo pro setkávání a menší akce. Postupně se k tomu přidala rekonstrukce domu a ze sezonního projektu vznikla celoroční kavárna se zahradou, která dnes funguje jako přirozené místo pro každodenní návštěvy i různé události,“ popisuje Dominika Blažević a dodává, že cílem bylo citlivě navázat na historii 100 let starého domu. Proto se snažili zachovat maximum původních prvků.
Zahrada je pro Vilu 63 naprosto klíčová. Podle Blažević spočívá největší kouzlo v kontrastu: „Člověk sem přijde z rušné Orionky a najednou má pocit, že je někde úplně jinde. Hodně tomu pomáhá samotný dům a zeleň kolem, která vytváří pocit soukromí a určitého úniku.“ Zahradu tedy netvoří jen několik stolů postavených před podnikem, ale je plnohodnotným prostorem s vlastní atmosférou, jež evokuje, že jste na návštěvě u někoho doma, a ne v kavárně uprostřed města.
Na léto ve Vile 63 připravují sezonní nabídku. Snídaňové menu se odlehčí a s prodlouženou otevírací dobou přichází i odpolední menu, které je lehké a hodí se také ke sdílení mezi přáteli. V nabídce naleznete jídla z čerstvé zeleniny a dezerty se sezonním ovocem. Mezi oblíbené stálice patří Vejce 63 doplněné o šlehaný tvaroh se zeleninovým ragú, šalvějové máslo a chlebový crunch. Z nápojů jsou v letních měsících nejvyhledávanější ledové kávy a nealkoholické drinky nebo kyselka s matchou. „Na nápoje klademe velký důraz, především na ty nealkoholické. Chceme, aby si u nás člověk mohl dát něco osvěžujícího i bez alkoholu a měl pocit, že jde o plnohodnotný zážitek,“ dodává Dominika Blažević.