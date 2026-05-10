Výletní loď s hantavirem kotví u Tenerife. Cestující míří do karantény
- Španělsko v neděli zahájilo evakuaci cestujících z výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem.
- Plavidlo ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech.
- Na palubu podle agentury Reuters nejprve vstoupili zdravotníci, aby provedli finální kontrolu před vyloděním pasažérů, o něco později agentury informovaly o zahájení transferu lidí, přičemž jako první plavidlo opustili Španělé.
„Vyloďování cestujících a španělského člena posádky z lodi MV Hondius u Tenerife začalo," uvedlo španělské ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP. Na síti X resort oznámil začátek přesunu 14 Španělů, kteří podle něj absolvovali vyšetření a nevykazují příznaky nákazy. Podle reportérů AFP bylo vidět, jak malá loď s pěti lidmi zamířila do přístavu.
Úřady už dříve informovaly, že výletní plavidlo opustí nejprve skupina Španělů, kteří budou přepraveni na člunech na břeh a ihned poté nastoupí do autobusů, které je odvezou na letiště. Odtamtud je přepraví armádní letoun do Madridu. V metropoli skupina zamíří do karantény. Činitelé přitom ujišťují, že evakuovaní nebudou v žádném kontaktu s veřejností.
Druhá skupina, která z lodi vystoupí, bude z Nizozemska, uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Nizozemsko podle ní přepraví také cestující z Německa, Belgie, Řecka a část posádky. Loď MV Hondius pluje pod nizozemskou vlajkou. Následovat by měly skupiny výletníků z Turecka, Francie, Británie a Spojených států.
V pondělí Nizozemsko vyšle další letadlo pro ty, kteří nebudou převezeni v nedělí, sdělila ministryně. Jako poslední by měl v pondělí odletět australský letoun, který vyzvedne obyvatele Austrálie, Nového Zélandu a asijských zemí.
Lidé z 23 zemí
Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Na palubě podle AFP zůstávalo kolem 150 lidí. Garcíaová uvedla, že na lodi byli občané 23 zemí. Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska, kde bude plavidlo dezinfikováno.
V obyvatelích Tenerife, největšího z Kanárských ostrovů, vyvolává tato operace obavy a úřady podle agentury AFP nepovolily lodi připlout přímo do přístavu. Plavidlo proto kotví na moři. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který mezitím přicestoval na Kanárské ostrovy, v sobotu ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu.
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru, oznámila v pátek WHO. Na nákazu zemřeli tři cestující z lodi. Někteří cestující mezitím plavidlo opustili už dříve a několik jich bylo přepraveno do Nizozemska.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Podle AFP vyvolává mezinárodní obavy fakt, že u pozitivně testovaných lidí na lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.