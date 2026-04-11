Začaly mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem
- V Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi delegacemi Íránu, USA a Pákistánu.
- Jednání probíhají během dvoutýdenního příměří, které po šesti týdnech bojů zprostředkoval Pákistán.
- Situaci komplikují neshody ohledně uvolnění zmrazených íránských aktiv a platnosti příměří v Libanonu.
V pákistánském Islámábádu dnes odpoledne začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to napsaly agentury Reuters a AFP. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že zástupci USA a íránskými protějšky jednají "tváří v tvář".
Íránská delegace s vysoce postavenými představiteli, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího, do pákistánské metropole přicestovala v pátek večer. Americká delegace složená z viceprezidenta J.D. Vance, zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a prezidentova zetě Jareda Kushnera přiletěla dnes nad ránem.
Obě delegace dnes dopoledne samostatně jednaly s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem, žádné zprávy o závěrech ze setkání ale nebyly zveřejněny. Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. Přichází šest týdnů poté, co Izrael a USA 28. února zahájily válku proti Íránu.
Teherán podmiňuje vyjednávání o míru uvolněním zmrazených íránských aktiv a příměřím v Libanonu. Reuters dnes podle vysokého íránského představitele napsal, že USA uvolnily íránská aktiva v Kataru a dalších zahraničních bankách, což ale později popřel nejmenovaný americký činitel. Libanonské proíránské hnutí Hizballáh útočí od března na Izrael, který v odvetě provádí údery na pozice členů této militantní skupiny. Zatímco Pákistán a Írán tvrdí, že se ve středu dojednané příměří vztahuje i na Libanon, Izrael a USA to odmítají.
Íránská státní televize uvedla, že dnešní jednání začala poté, co byly splněny podmínky Íránu, včetně snížení počtu izraelských úderů v Libanonu, a poté, co se íránští a američtí činitelé zvlášť setkali s pákistánským premiérem Šarífem.
"Nemohu říct, zda sedí ve stejné místnosti nebo v oddělených místnostech, ale jednání začala a vyvíjejí se dobře," řekl agentuře AP informovaný pákistánský zdroj. Bílý dům ale později podle agentury AP uvedl, že se jedná o přímé rozhovory.