Kouření je pro starý a stát na to doplácí. Drahý tabák stojí státní pokladnu 20 miliard ročně
- Vysoké zdanění cigaret a dalších tabákových a souvisejících produktů připravuje státní rozpočet o miliardy korun ročně.
- Ministerstvo financí to přičítá přechodu kuřáků k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám či k nikotinovým sáčkům.
- Podíl padělaných cigaret na spotřebě od roku 2019 šestinásobně vzrostl.
Postupné zvyšování spotřební daně z nikotinových výrobků žene už několik let ceny cigaret prudce nahoru. A nedoplácejí na to podle odborníků jen kuřáci, ale i stát. Zdražování nabralo nebezpečný kurz na začátku roku. Už pět měsíců je výhodnější nakupovat levné značky cigaret dokonce i v Německu nebo v Rakousku. Ukázala to aktuální studie představená Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Ze šetření plyne, že nastavené zdanění cigaret a dalších tabákových a souvisejících produktů připravuje státní rozpočet o miliardy korun ročně. Tyto peníze mají z velké části končit právě v sousedních zemích. Vydělává i černý trh.
Ministerstvo financí však namítá, že studie opomíjí dlouhodobý přechod kuřáků k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám či k nikotinovým sáčkům.
Poptávka se otočila
„Pro českého spotřebitele je prakticky bez výjimky výhodnější nakupovat standardní balení po dvaceti kusech cigaret v zahraničí. Onou výjimkou jsou jen prémiové značky prodávané v Německu,“ řekl autor studie a hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Pro cenu cigaret je přitom rozhodující výše daně. Z každých deseti korun, které zákazník zaplatí v trafice, si stát bere osm korun. Důležité je však správně vybalancovat sazbu s ohledem na ceny v zahraničí.
Postupný nárůst sazby platí v Česku od roku 2020. A její podle Křečka současná přemrštěná výše vede k tomu, že namísto toho, aby Němci a Rakušané jezdili pro cigarety do tuzemska, začali naopak Češi utrácet peníze za tuto neřest v okolních zemích.
„Každou třetí krabičku cigaret prodanou do roku 2019 v České republice koupili spotřebitelé z Německa nebo z Rakouska. Tato poptávka prakticky vymizela a dnes se situace otočila – každá pátá krabička cigaret vykouřená v České republice je buď padělek, anebo z ní spotřební daň a DPH inkasovali jinde, zejména v Polsku,“ upozornil ekonom. Domnívá se tedy, že růst sazby přinesl největší pozitiva státním rozpočtům Německa a Polska.
Výběr daně je nevalný
Faktem je, že v Česku inkaso ze zdanění nikotinových výrobků spíše klesá. Loni stát počítal se 61,7 miliardy korun, vybral však 56,9 miliardy. Předloni byl oproti plánu v minusu přes 12 miliard.
Rezort financí to vysvětluje změnou poptávky. „Studie zcela opomíjí autonomní vývoj trhu – tedy dlouhodobý úbytek kuřáků klasického tabáku a jejich přechod k alternativním produktům, což je trend patrný jak v České republice, tak v Německu,“ uvedla Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva. „Přeshraniční nákupy mají navíc svá přirozená omezení. Vedle legislativních limitů pro množství jde o dojezdovou vzdálenost a s ní spojené náklady na pohonné hmoty,“ dodala.
Z těchto důvodů proto ministerstvo v současné době změnu sazeb spotřební daně z tabákových a souvisejících výrobků neplánuje.
Křeček tvrdí, že nastavení daně je pro stát nevýhodné. Pokud by se od roku 2020 daň navyšovala mírnějším tempem, státní rozpočet by podle něj letos vybíral zhruba o dvacet miliard korun více.
Zájem o padělky roste
Tento odhad je však podle ministerstva nesprávný. Podle Pavlasové studie argumentuje například tím, že ztráta cenové výhody oproti sousedním zemím připravila stát o zdanění pěti miliard cigaret. „Vzhledem k tomu, že celý český trh vroce 2025 představoval 11 miliard kusů, je nereálné předpokládat, že by pouhá změna v přeshraničních nákupech přinesla zdanění dodatečných pěti miliard kusů,“ soudí.
Spotřební daň z nikotinových výrobků je jedním z důležitých daňových příjmů státu. Minulý rok se na celkových výnosech podílela z 5,6 procenta. Přitom ještě před deseti lety měla v příjmech státního rozpočtu váhu o třetinu vyšší. Ačkoli výběr této daně v minulosti meziročně plynule narůstal, její inkaso v posledních letech stagnuje pod zmíněnou hranicí 60 miliard korun.
Podepisuje se na tom také nárůst podílu padělaných cigaret a dalších produktů s obsahem nikotinu. Zatímco v roce 2019 byl jejich podíl na celkové spotřebě kuřáků 1,1 procenta, na konci roku 2025 to bylo už 6,5 procenta. Tento trend je patrný od roku 2022.