Zakladatel Amazonu Bezos koupil podíl v Liverpoolu. Klub má nové miliardářské spolumajitele
- Majitelé Liverpoolu se dohodli na prodeji zhruba třetiny slavného fotbalového klubu konsorciu, jehož součástí je i miliardář a zakladatel Amazonu Jeff Bezos.
- Skupina vedená britsko-indickým podnikatelem Amitem Bhatiou, jejíž součástí je i spoluzakladatel sociální sítě Facebook Eduardo Saverin, podle dřívějších informací médií za 30 procent podílu zaplatila 1,35 miliardy liber (38,32 miliardy korun).
- Jedná se o první investici Bezose ve sportu.
„Uzavřeli jsme definitivní dohodu o prodeji strategické menšinové investice společnosti 1892 Holdings," oznámili zástupci Fenway Sports Group (FSG), vlastnící Liverpool od roku 2010. Tehdy jej koupili za 300 milionů liber (8,5 miliardy korun).
Bezos je čtvrtým nejbohatším člověkem světa s majetkem v odhadované výši 256 miliard dolarů. V minulosti se zajímal o koupi týmů ligy amerického fotbalu NFL, ale současná investice v Liverpoolu je jeho první uskutečněnou ve sportu. Členem představenstva klubu by se neměl stát. Bhatia naopak bude místopředsedou.
Liverpool je dvacetinásobným mistrem anglické ligy. Jeho hráčem je i český brankář Vítězslav Jaroš.