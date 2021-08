Zdeněk Bakala dosáhl svého. Americký federální soud potvrdil, že ho podnikatel Krúpa vydíral | E15.cz

Soudce David C. Norton uznal důkazy, které měly doložit praktiky Pavola Krúpy, například organizování falešných demonstrací, najímání herců prezentujících se jako občanští aktivisté k obtěžování rodiny a okolí Zdeňka Bakaly, či Krúpovy snahy o pošpinění podnikatelské pověsti Zdeňka Bakaly u jeho obchodních partnerů. Soud dospěl k závěru, že Krúpa byl motivován vidinou finančního obohacení a že se podílel na vydírání s cílem donutit Zdeňka Bakalu zaplatit 23 milionů dolarů.

„Je to skvělý výsledek. Vítám, že soud uznal závažnost jednání Pavola Krúpy, který řadu let obtěžoval mou rodinu a mé blízké s jediným cílem vlastního obohacení. Byl to dlouhý právní proces, ale jsem vděčný, že justiční systém Spojených států dokázal rozkrýt tuto pavučinu lží,“ reagoval Bakala na rozsudek.

Svým verdiktem soudce Norton potvrdil už dřívější závěr soudkyně Mary Gordon Bakerové, že Krúpovo jednání je natolik závažné, aby bylo z pohledu amerického soudního systému posouzeno jako vydírání a korupce. „Žalobce ve svém podání předložil skutečnosti, které přesvědčivě prokazují, že se žalovaní podíleli na vydírání a že cílem jejich aktivit v rámci Spojených Států i v zahraničí byl vyděračský byznys,“ píše se ve zprávě soudkyně Bakerové.

Vedle zmíněných nátlakových akcí ve Spojených státech Krúpa vedl obdobnou kampaň i v České republice a jeho tehdejší společnost Arca Capital podala trestní oznámení za údajné tunelování OKD. Po pěti letech vyšetřování Národní centrálou proti organizovanému zločinu bylo toto oznámení definitivně odloženo. Americký federální soud nyní stanoví termín dalšího jednání ohledně patřičné výše náhrady škody.