Zelenskyj bude mít podporu parlamentu, spolupráci s dalšími stranami se nebrání | E15.cz

Lídr partaje Sluha lidu Dmytro Razumkov uvedl, že s rozhodováním vyčká na definitivní výsledky. „Můžeme spolupracovat se všemi politickými silami, které se s námi shodnou v ideologických pohledech, v základní vizi rozvoje naší země,“ podotkl. Zelenskyj však dopředu tvrdil, že se nechce spojovat se zavedenými stranami. Jako případný partner se tak nabízí právě Hlas, který je na politické scéně nováčkem.

Na Ukrajině je smíšený volební systém a sčítání hlasů je tak komplikované, část míst navíc zůstává kvůli územním problémům země prázdná. Jisté je, že v 450členném parlamentu bude po nedělním klání pět větších stran. Další křesla obsadí nezávislí kandidáti a menší subjekty, které zabodovaly jen v jednomandátových obvodech.

Uskupení Sluha lidu by mohlo mít kolem 250 křesel. Druhá skončila s odstupem Opoziční platforma – Pro život proruského oligarchy Viktora Medvedčuka, která patrně získá necelých padesát mandátů. Strany Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka, Vlast expremiérky Julije Tymošenkové a již zmíněný Hlas budou zřejmě každá mít kolem dvacítky křesel.

Vakarčuk už stanovil podmínky vstupu do případné koalice. „Za prvé: Ukrajina má mířit do Evropy, EU i NATO. Za druhé: má platit jasný princip, že zákon je pro všechny. Za třetí: hospodářství bez oligarchů. Za čtvrté: poslanci se musí spustit z nebe na zem,“ vzkázal. Zelenskyj během hlasování uvedl, že by chtěl za premiéra profesionálního ekonoma, zároveň se však spekuluje i tom, že by kabinet mohl řídit Vakarčuk, který má doktorát z fyziky.

Z Hlasu zaznělo, že Vakarčuk by se mohl stát „politickým“ předsedou vlády, zatímco jednotlivá ministerstva by byla svěřena odborníkům. Nový kabinet patrně bude štíhlejší, Sluha lidu plánuje sloučení některých rezortů.