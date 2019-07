Počet načerno pracujících cizinců se v Česku zdvojnásobil, nejvíce je Ukrajinců | E15.cz

Hospodářská komora to přičítá tomu, že i když už třetím rokem funguje projekt nazvaný Režim Ukrajina, který umožňuje snadnější přístup k pracovním povolením,je málo flexibilní. České firmy přitom shánějí stále více lidí, neobsazených míst už mají přes půl milionu.

„Množství nelegálních zaměstnanců stoupá i proto, že zaměstnavatelé jsou ochotni riskovat případné sankce, aby naplnili svoje zakázky,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Inspektoři rezortu uložili za loňský rok na pětset pokut, jejichž celková výšepřesáhla 150 milionů korun.

Kontroloři vytipovali asi sedm a půl tisíce subjektů, zaměřili se na stavební společnosti, velkosklady a na logistická centra. Porušení předpisů odhalili u 7200 z nich, ve více než tisícovce pak na černo pracovalo asi 4600 lidí. Tři čtvrtiny pocházely ze zemí mimo EU a pět procent z unijních států. Šlo především o Slováky, Rumuny a Bulhary. Zbytek byli Češi.

Mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro míní, že Režim Ukrajina, spuštěný v srpnu 2016, výrazně omezil nelegální nábor a s ním spojenou kriminalitu oproti předchozí dekádě. „Je ale nadále relativně pomalý kvůli administrativní a daňové zátěži,“ uvedl.„Zejména pojistné odvody placené zaměstnavateli, které prodražujípracovní sílu a snižují konkurenceschopnost českého podnikání, patří k nejvyšším v EU,“ dodal.

Počáteční kvóta režimu ve výši deset tisíc kvalifikovaných míst ročně se mezitím zvýšila na dvacettisíc. Od listopadu se má limit opět zdvojnásobit. Tím by se měla čekací lhůta na zaměstnanecké kartys dvouletou platností snížit. Zdlouhavou proceduru kritizuje Svaz průmyslu a dopravy. „Aktuální čekací doba na termín propodání žádosti o kartu je 96 dníod zařazení uchazeče. Vyřízení žádosti trvá dalších třicet až šedesát dnů,“ řekla šéfka zaměstnavatelské sekce svazu Jitka Hejduková. Problém vidí i v tom, že maléfirmy do šesti zaměstnanců nemají do Režimu Ukrajina přístup.

Osmdesát procent žádostío pracovníky z Ukrajiny vyřizuje Hospodářská komora. Za tři rokyse na ni obrátilo přes 5900 firem, kterým sehnala více než 33 tisíclidí. Některé firmy nabírají Ukrajince přes Polsko, které má méně přísnou legislativu. Tento postup však odporuje zákonu o zaměstnanosti a zákonu o pobytu cizinců.

